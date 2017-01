2017: Thấy hứng khởi và trách nhiệm hơn

Nguyễn Thị Ánh Viên trong vòng vây của các bạn nhỏ xin chữ ký - Ảnh: TRẦN MAI * NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN (cô gái vàng của thể thao Việt Nam): Kỳ vọng sẽ đoạt thành tích cao Năm 2017 có giải vô địch thế giới là một cuộc thi đấu mà bản thân tôi cũng như huấn luyện viên hi vọng sẽ lọt vào vòng chung kết, tạo được thành tích tốt ở giải đấu này, cùng một số giải đấu châu lục khác diễn ra trong năm 2017. Trong đó, tôi kỳ vọng mình sẽ đạt được thành tích tốt nhất ở cự ly 400m hỗn hợp tại giải vô địch thế giới diễn ra năm 2017. Ở giải vô địch thế giới, tôi hi vọng sẽ tạo được thành tích tốt ở nội dung này. Hiện tại trên thế giới có nhiều vận động viên của các cường quốc bơi lội như Mỹ, Anh... rất mạnh trên đường đua xanh, họ nắm giữ những kỷ lục rất khó khăn để vượt qua. Mục tiêu chính mà bản thân tôi muốn đoạt được ở giải vô địch thế giới vẫn là lọt vào chung kết càng nhiều nội dung và cự ly càng tốt. Để đoạt được huy chương ở giải đấu này rất khó, tôi hi vọng với sự cố gắng tập luyện của mình và điểm rơi phong độ đúng thời điểm sẽ tạo được bất ngờ thú vị nào đó. Ngoài ra, trong năm 2017, ở đấu trường khu vực còn có Sea Games. Đây là giải đấu mà tôi hi vọng nhất dù bản thân không đặt nặng mục tiêu sẽ đoạt bao nhiêu huy chương các loại. Tôi chỉ hi vọng ở những nội dung mình đăng ký thi đấu tại Sea Games sẽ đạt được thành tích tốt nhất. Nếu có thể sẽ phá kỷ lục của bản thân để có những đóng góp mang về thành tích chung cho toàn đoàn thể thao Việt Nam ở Sea games.trần mai