Xả thân cứu dân trong lũ dữ

“Xuồng công an tới rồi, tui mừng quá” Chiều 16-12 khi đang trực cứu dân dọc quốc lộ 19, đoạn qua thị xã An Nhơn, đội ứng cứu của Phòng hậu cần Công an tỉnh Bình Định, nhận được tin ông Lê Văn Huệ, 80 tuổi (xã Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) ngồi co ro trên nước lũ suốt một ngày trời để giữ hai con bò không bị trôi. Lúc nhận được tin, nước đã bao vây khu vực nơi ông Huệ mắc kẹt. Xuồng cứu hộ của Công an tỉnh Bình Định khẩn cấp lên đường. “Tui tiếc hai con bò quá, sợ lũ làm chết mất nên tui ngồi đây từ sáng giờ. Lạnh, đói nhưng không ngờ nước lên quá nhanh. Có công an tới cứu tôi biết mình sống rồi” - ông Huệ vừa nói vừa run bần bật vì lạnh.