Leo vách đá xong cầu hôn luôn bạn gái

Luis Cardona cầu hôn bạn gái trong khung cảnh vô cùng lãng mạn - Ảnh: India Earl

Luis Cardona gặp bạn gái Maddy Thorpe vào tháng 8-2015 tại một câu lạc bộ tập leo vách núi ở Logan, Utah (Mỹ). Mới đây, anh quyết định cầu hôn cô và bàn kế hoạch cầu hôn với nhiếp ảnh gia India Earl.

Vào một ngày tập như mọi khi, trong khi Maddy đang ở tít trên cao, bạn bè Luis lặng lẽ xuất hiện bên dưới. Họ tắt tất cả các đèn và nhanh chóng trang trí phòng tập bằng những cánh hoa hồng và đèn dây.

"Ban đầu Maddy thấy sợ vì cô ấy đang treo mình trên cao trong khi xung quanh tối om. Sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô ấy bắt đầu khóc", BoredPanda dẫn lời Luis. "Sau đó tôi hạ dây để cô ấy xuống và ngỏ lời cầu hôn".

Hình ảnh từ clip cho thấy Maddy khá xúc động và hạnh phúc, cô đã vừa cười vừa khóc trong khi bản nhạc yêu thích của hai người “First Day of My Life” do nhóm Bright Eyes hát vang lên...

Clip màn cầu hôn lãng mạn của Luis Cardona - Nguồn: BoredPanda

Phòng tập được Luis Cardona sắp xếp biến thành một không gian lãng mạn - Ảnh: India Earl

Maddy Thorpe khóc và cười trong xúc động khi được cầu hôn - Ảnh: India Earl

Hai người hạnh phúc bên nhau trong bản nhạc yêu thích - Ảnh: India Earl

TƯỜNG VY