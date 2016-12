Trí tuệ nhân tạo giúp bạn trẻ sáng tác nhạc Giáng sinh

Ảnh tư liệu

“Có rất nhiều thứ để trang trí căn phòng. Cây thông Noel tràn ngập những đóa hoa”. Thơ của học sinh tiểu học chăng? Không, đó là câu mở đầu của bài hát mừng Giáng sinh do trí tuệ nhân tạo sáng tác.

Theo báo Guardian, một nhóm chuyên gia thuộc ĐH Toronto (Canada) đã chế tạo ra một chương trình vi tính có khả năng phân tích một bức ảnh chụp cây thông Noel rồi sáng tác bài hát với chủ đề Giáng sinh, thậm chí tự “biểu diễn”.

Và kết quả là một ca khúc vô cùng độc đáo và kỳ lạ, thậm chí có phần đáng sợ. Lời ca khúc có thể làm tan chảy những đôi bạn trẻ đang yêu như sau:

“Anh thề đó là đêm Giáng sinh. Anh hi vọng đó là điều em sẽ nói. Món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất trên thế giới là phúc lành. Anh sẽ bên em suốt cả cuộc đời”.

Đó chẳng giống một bài hát Giáng sinh vui tươi nào cả, và chắc chắn sẽ không thể khiến mọi người quên đi được ca khúc bất hủ All I want for Christmas is you của diva Mariah Carey. Tuy nhiên, nó chứng tỏ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm được những điều phi thường.

“Chúng ta thường nghĩ về AI một cách quá đơn giản. Câu hỏi bây giờ là AI có thể làm được gì cho con người” - giáo sư khoa học vi tính Raquel Urtasun của phòng thí nghiệm khoa học ĐH Toronto nhấn mạnh.

Cuộc sống trở nên thú vị hơn

“Hãy tưởng tượng các ứng dụng nghe nhạc như Pandora hay Spotify có kênh AI riêng có thể sáng tác nhạc dựa trên hình ảnh của người sử dụng. AI sẽ làm cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn” - giáo sư Sanja Fidler của ĐH Toronto khẳng định.

Thậm chí, giáo sư Urtasun tin rằng sẽ có ngày AI đủ sức thay thế các huấn luyện viên trong những cuộc thi âm nhạc như The Voice, American Idol hay America’s Got Talent.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu “đào tạo” kỹ năng âm nhạc cho phần mềm này với 100 giờ nghe nhạc trực tuyến. Sau quá trình “tiểu học”, nó đã có thể sáng tác giai điệu đơn giản. Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Các chuyên gia ĐH Toronto dạy AI này khiêu vũ. Sau khi nghiên cứu trò chơi điện tử Just Dance, AI học cách kết nối các vũ điệu với âm nhạc và có thể tạo ra điệu nhảy phù hợp với bài hát nó sáng tác.

Mang màu sắc Giáng sinh rõ rệt nhất, nhưng sản phẩm của phòng thí nghiệm ĐH Toronto chắc chắn không phải là ca khúc do AI sáng tác xuất sắc nhất. Hồi đầu năm, các nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm khoa học vi tính Sony ở Paris (Pháp) đã dùng AI để sáng tác một bài hát mang tên Daddy’s car (Xe của cha), lấy cảm hứng từ các tác phẩm của ban nhạc The Beatles.

Chuyên gia François Pachet của phòng thí nghiệm sử dụng phần mềm Flow Machines để phân tích 13.000 ca khúc. Và AI sáng tác ra giai điệu để nhà soạn nhạc Pháp Benoit Carre viết lời bài hát. Một album với các ca khúc do AI của Flow Machines sáng tác sẽ được tung ra thị trường trong thời gian tới.

Giáo sư Urtasun tin rằng trước khi xuất hiện tại các cuộc thi như The Voice, AI sáng tác nhạc sẽ chiếm lĩnh thị trường giải trí tại gia.

“Thay vì phải mua dàn karaoke với bài hát có sẵn, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra một hệ thống karaoke của riêng mình. Bạn chỉ cần lấy một vài bức ảnh là máy tính sẽ sáng tác nhạc cho bạn. Phần mềm này có những tiềm năng vô hạn” - giáo sư Fidler lạc quan.

Ngày càng thông minh

Và AI sẽ còn trở nên thông minh hơn nữa. Ví dụ Hãng Google đang dạy robot cách phát âm ngày càng giống con người. Nhóm nghiên cứu DeepMind của Google từng chứng minh sức mạnh của AI khi đánh bại một kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc hồi tháng 3. Tháng 7, AI của DeepMind tìm ra cách cắt giảm tiêu thụ điện ở trung tâm dữ liệu Google tới 50%.

Và giờ DeepMind làm ra một công nghệ mới có tên WaveNet để tạo giọng nói, âm nhạc và các âm thanh khác một cách tự nhiên hơn, chính xác hơn bao giờ hết. WaveNet phân tích giọng nói của người thật để tạo ra sóng âm, giúp giọng nói của robot trở nên giống người hơn.

Các kết quả ban đầu cho thấy giọng robot nói tiếng Anh và tiếng Hoa đã được cải thiện đáng kể. Và nhờ đó, các bài hát mới do AI sáng tác chắc chắn sẽ hay hơn, thú vị hơn.

Lời bài hát cũng sẽ được cải thiện bởi một số công ty công nghệ đang dạy AI cách hiểu cả câu thay vì chỉ từng từ. Thay vì sáng tác từng từ và câu ngắn, AI có thể viết lời bài hát bằng những câu dài. AI của Google (vẫn là nhóm DeepMind) đang học cách nhận biết hình ảnh đồ vật hay sinh vật chỉ sau một lần quan sát. Qua đó, AI có thể quan sát thế giới giống như cách con người quan sát.

Các chuyên gia DeepMind cho biết kỹ năng này giúp AI hiểu được nghĩa của các từ mới và nhận biết chữ viết của con người. AI sẽ ngày càng hành xử giống người hơn, như một đứa trẻ sơ sinh bắt đầu khám phá thế giới.

Và rất có thể trong tương lai gần, các bài hát Giáng sinh do AI sáng tác sẽ trở nên ngọt ngào, vui tươi, bay bổng hơn, chẳng khác gì sáng tác của con người.

Nhà tiên phong công nghệ Elon Musk từng cảnh báo AI là “khẩu súng đã lên đạn”, có thể phá hủy Internet nếu trở nên thông minh hơn. Nhà vật lý học thiên tài Stephen Hawking cũng lo ngại AI có thể là mối đe dọa tồi tệ nhất đối với loài người.

Nhưng trước khi AI tiến hóa đến mức trở thành sự hủy diệt, tương tự những gì đã xảy ra trong bom tấn điện ảnh Terminator (Kẻ hủy diệt), loài người sẽ kịp thưởng thức nhiều ca khúc lạ xuất phát từ bộ não vi tính.

LAN CHI