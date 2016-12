Người yêu không có nhưng Facebook thì phải có like?

TTC - Tâm sự của một Facebooker: "Người ta không thể hiểu được rằng, tiền có thể không có, xe có thể không có, điện thoại có thể không có, người yêu có thể không có… nhưng chơi Facebook mà không có like thì nhục nào mà sánh được".

Tranh biếm: LAP

1.Ngoài đời thiệt, mình đói ăn mình còn có thể đi xin bạn bè gói xôi, đĩa cơm cho qua bữa. Nhưng chơi Facebook mà đói like thì không biết xin ai đâu. Mà like đâu phải là thứ thừa thãi, nên nhất định phải có chiêu thì mới có được like.

Mấy em đẹp thì mấy ẻm post hình khoe da, khoe vòng một, khoe vòng hai, khoe vòng này vòng kia, like như điên luôn. Mấy anh chị nổi tiếng thì cái tên đã có like sẵn rồi. Còn tui, tui vừa đen vừa lùn, vừa mập vừa xấu, lại vô danh tiểu tốt nên tui không có chiêu thì làm sao có like.

Chiêu dễ nhất là tung tin, ví dụ bà Sáu ở xóm tui chiều qua mới trúng số đề được 100.000 đồng thì tui lén chụp hình bả post Facebook rồi viết status, “Đây là thím Sáu, thím Sáu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nhưng thanh cao, thím Sáu không vì khó khăn mà quỳ lụy người khác. Trời không phụ lòng người, đã cho thím Sáu trúng số độc đặc kiểu Mỹ, đâu gần một trăm tỷ. Con chúc mừng thím Sáu”.

Viết phong long vậy thôi, mà like với bình luận nhiều điên đảo, share cũng ghê nữa. Tui chưa kịp mừng thì tự nhiên sáng hôm sau thiên hạ rần rần kéo đến nhà bà Sáu xin gạo, hòa chung dòng người xin xỏ đó có mấy anh thanh niên xăm trổ đến xin tiền.

Bà Sáu sợ quá, bả bán nhà trốn mất tiêu rồi. Chắc lúc trốn, thím Sáu cũng không biết vì sao thím Sáu phải biệt xứ không kịp từ giã xóm giềng đâu.

Tui hối hận lắm, nhưng nhìn Facebook mình có mấy nghìn like cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

2.Thừa thắng xông lên, tui lên Google học một chiêu về photoshop. Rồi cứ ba ngày năm lần, tui photoshop con rắn với con gà thành con rắn đầu gà lại có hai chân, tui photoshop xe ô-tô lao đầu vào núi, tui photoshop ra cảnh thanh niên bắn giết nhau đầu rơi máu chảy…

Tui vừa post ảnh vừa post thông tin kiểu như, “Xóm em, nhà ông Chín con gà vừa đẻ con con rắn, ghê lắm nha”’, “Không biết cái xe ô-tô đời mới của ông đại gia Z chạy sao mà cắm luôn đầu vào núi, đúng là gieo nhân nào gặt quả đó mà. Ông này ổng ác ghê lắm”, “Trời ơi, đêm qua ngay giữa phố xảy ra vụ chém nhau giữa mấy trăm thanh niên. Nghe đồn có mấy chục người chết lận, nhìn hình mà nổi hết gai ốc”.

Không phải nói, Facebook của tui khuấy đảo cộng đồng mạng xã hội luôn. Tui không cần livestream cởi áo khoe ngực hay livestream dùng dao đâm vào người mà vẫn đường đường chính chính trở thành hot facebooker như ai.

Tui lại càng không cần phải quay clip chửi người này rồi vung kiếm, tung lựu đạn mà vẫn có hàng nghìn, hàng vạn người follow.

Sau nhiều ngày lăn lộn, cuối cùng tui phát hiện ra một chiêu cực hay để có like luôn. Đó là chiêu, “Không like, không share chết ráng chịu”.

Tui kiếm mấy tấm hình máu me tè le, xong tui post Facebook kèm theo lời ghi chú, “Hãy like và share để an ủi người gặp tai nạn. Còn không, xui rủi sẽ theo bạn cả đời đời kiếp kiếp này”.

3.Thì dĩ nhiên Facebook có nhiều cái hay, nhiều thông tin hay. Thậm chí là nhiều phản biện xã hội cũng hay, nhưng đó là chuyện của người ta. Tui chơi Facebook cần like thôi, còn lại tui không quan tâm gì hết.

Tui cứ chơi theo kiểu của tui vậy, ai thích thì like không like thì tui nguyền rủa, có vậy thôi à. Còn người khác chơi theo kiểu người khác là chuyện của họ, đâu có sao đâu.

Ở cái chốn vô pháp vô thiên này, ai nhiều like hơn là chân lý. Vậy thôi.

Như mới hôm qua, tui bị xe đụng gãy tay, lúc đó đau quá quên chụp ảnh post facebook, đến giờ băng bột rồi mà vẫn còn tiếc hùi hụi nè!!!

ĐIẾU QUAN