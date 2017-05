Isuzu Diesel Challenge 2017 - Tiết kiệm đến bất ngờ

TTO - Hành trình lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu (Isuzu Diesel Challenge 2017) do Isuzu Việt Nam tổ chức vào những ngày đầu tháng 4-2017 là sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của người sử dụng ôtô tại Việt Nam.

Mẫu xe Isuzu D-MAX

Tại hành trình này, Isuzu SUV mu-X và pick-up D-MAX đạt kết quả tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng trong điều kiện giao thông trên đường công cộng.

Nhiều người bất ngờ trước sự chuyển biến của hãng xe Nhật Bản Isuzu với hơn 100 năm bề dày lịch sử trong ngành sản xuất ôtô thương mại khi họ tung ra mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, gồm SUV mu-X và pick-up D-MAX đúng thời điểm thị trường Việt Nam đang pha tạp đa dạng các mẫu xe thuộc dòng này.

Isuzu làm hài lòng khách hàng khi cung cấp dòng xe SUV và pick-up giá bán hợp lý, có tính cạnh tranh cao, kết cấu khung sườn được gia cường cứng vững, chống va đập tối đa nhờ thừa hưởng công nghệ ưu việt từ mã gien xe tải Truck DNA nổi tiếng của Isuzu trên toàn thế giới.

Trong năm 2016 so với năm 2015, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), thị trường ôtô Việt đạt doanh số 304.472 xe, tương đương mức tăng trưởng 24% so với năm 2015. Trong đó dòng xe SUV bán ra vượt trội gần 29% so với dòng xe sedan.

VAMA cũng cho biết doanh số xe nhập khẩu cũng tăng bình quân 50%. Đứng trước nhu cầu tìm hiểu khả năng tiết kiệm nhiên liệu trước khi chọn mua xe ngày càng tăng của người Việt, Isuzu Việt Nam quyết định triển khai hành trình trên và nhận được sự tham gia sôi nổi của 29 tay lái Việt tham gia “thử tài” kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu trên lộ trình thử thách dài 242 km từ TP.HCM đến Phnom Penh (Campuchia).

Hành trình Isuzu Diesel Challenge 2017 từ TP.HCM đến Phnompenh với sự tham gia của 29 xe thuộc dòng SUV mu-X và pick-up D-MAX

Người theo dõi hành trình quan tâm đến chiếc SUV 7 chỗ Isuzu mu-X kiểu dáng đẹp nổi bật. Mẫu xe này chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 7-2016 với hai phiên bản 2.5L (số sàn) và 3.0L (số tự động).

Xe có kích thước 4.825 x 1.860 x 1.840 (mm), là mẫu xe đa dụng 7 chỗ có cabin rộng rãi đến ngạc nhiên so với các mẫu xe cùng phân khúc, nhất là khoang hành lý rất rộng. Nội thất tiện nghi với ghế bọc da, ghế chỉnh điện, phím thoại rảnh tay, nút chỉnh ga tự động Cruise Control, khởi động bằng nút bấm, máy điều hòa làm lạnh nhanh và sâu với cửa gió cho cả ba hàng ghế...

Xe trang bị động cơ ISUZU TD VGS TurboS hỗ trợ nâng công suất động cơ rất nhanh. Hộp số bán tự động 5 cấp cho trải nghiệm lái thể thao chủ động đầy phấn khích. Đáng nể là sức kéo của xe đạt tới 380 Nm ngay ở tua máy thấp 1.800 vòng/phút nên người lái dễ “dính lưng ghế” khi đề-pa hoặc được an toàn khi cần vượt xe thật nhanh gọn.

Nhiều tính năng an toàn cũng được trang bị trên xe gồm: phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng thân xe điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hai túi khí trước, dây đai an toàn 3 điểm ELR, khóa từ xa với chức năng chống trộm...

Mẫu xe Isuzu mu-X

Đối với mẫu xe pick-up Isuzu D-MAX, nhiều khách hàng cũng ưu tiên lựa chọn bởi xe có hệ thống khung gầm đa liên kết bằng hợp kim chất lượng cao, đem đến sự cân bằng và khả năng di chuyển tránh tối đa rủi ro trên các loại đường xấu.

Động cơ Diesel 2.5 Commonrail VGS Turbo chế tạo theo công nghệ mới nhất, tăng áp biến thiên tạo sức kéo mạnh mẽ mà vẫn giảm triệt để độ rung giật giúp xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Công suất động cơ đạt 136 mã lực/3.600 vòng/phút và mô-men xoắn đạt 320 Nm/1.800 vòng/phút.

Tập trung toàn bộ xe tham gia tại điểm kết thúc hành trình vào cùng một thời điểm và tiến hành châm thêm dầu để tính ra lượng nhiên liệu tiêu hao, ông Nguyễn Tế Nhân (Giám đốc công ty Đo lường AIM Control) nhấn mạnh tất cả tay lái đều hài lòng với kết quả minh bạch và công bằng dành cho tất cả người lái xe.

Chuyên gia đo lường của công ty AIM Control thực hiện công đoạn đo mức nhiên liệu tiêu hao của từng xe tham gia hành trình IDC 2017

Với nhóm xe 2.5L, chiến thắng thuộc về anh Đoàn Ngọc Anh Vũ (quận Gò Vấp, TP.HCM), cầm lái chiếc D-MAX LS 2.5 MT với mức tiêu hao nhiên liệu gây “giật mình” là 2,8 lít dầu/242 km.

Với kinh nghiệm lái xe hơn 10 năm, anh Vũ chia sẻ bí quyết đó là nhanh tay chuyển về số cao sau khi đề-pa, vừa nhìn xa vừa dự đoán trước tình huống trên đường để tránh đạp phanh không cần thiết, không sử dụng máy lạnh, tận dụng chạy trớn bên cạnh điểm thuận lợi của hành trình là chạy trên địa hình bằng phẳng và có xe mở đường…

Với nhóm xe 3.0L, người vinh dự đứng trên bục cao nhất là anh Nguyễn Văn Thời (quận 10, TP.HCM) điều khiển chiếc xe mu-X với lượng nhiên liệu sử dụng 5,93 lít dầu/242 km. Anh Thời bộc bạch:

“Do áp lực công việc nên hằng ngày tôi lái chiếc xe mu-X của mình khá nhanh nhưng xe vẫn không hao dầu. Tham gia hành trình Isuzu Diesel Challenge 2017, tôi tuân thủ thao tác lái xe tiết kiệm nhiên liệu đã học từ các chuyên viên của Isuzu Việt Nam hướng dẫn, giữ tốc độ khoảng 70 km/h, tua máy từ 900 - 1.200 vòng/phút trong suốt hành trình, hạn chế dùng phanh, đưa hộp số về số N mọi lúc xe có trớn chạy, tắt máy ngay khi dự tính dừng xe lâu..."

Anh Nguyễn Văn Thời và anh Đoàn Ngọc Anh Vũ giành chiến thắng với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng

