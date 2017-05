Xe điện bay giúp bạn tránh kẹt xe ở thành phố

Chiếc VTOL điện (Vertical Take Off and Landing) nguyên mẫu mới nhất có tên là Lilium Eagle. Nó như là một chiếc máy bay eVTOL hai chỗ vừa mới hoàn thành các đợt thử nghiệm không người lái đầu tiên.

Giống như hầu hết các mẫu VTOL, Eagle nâng lên theo chiều dọc và sau đó chuyển tiếp để di chuyển về phía trước và cuối cùng là nâng cánh.

Bản thân chiếc xe điện bay này có một số phản lực nhỏ được trang bị động cơ điện tử phía trước và phía sau nằm trong khung cánh. Những phản lực phía trước phục vụ như những chiếc vây ổn định.

Cả hai cánh trước và sau đều có nhiều phản lực nhỏ so với hai tuabin lớn trên chiếc Osprey V-22 nổi tiếng. Các nguyên tắc bay cơ bản của cả hai loại máy bay đều có liên quan chặt chẽ.

Chiếc Eagle có tốc độ tối đa 186 mph và có thể bay được nhiều dặm phạm vi cho mỗi lần sạc đầy. Công ty sản xuất Lilium không chia sẻ nhiều chi tiết về pin hoặc động cơ. Nhưng tại thời điểm này, hầu hết các thành phần của Eagle đều sử dụng công nghệ sẵn có.

Trong video trình diễn, chiếc máy bay này được thử nghiệm từ xa. Mẫu thử nghiệm có thể cho thấy một chiếc phi công và một hành khách.

Công ty Lilium còn thiết kế một phiên bản năm chỗ với cánh và động cơ lớn hơn. Những chiếc máy bay này được xem như một chiếc taxi trong không trung.

Lilium chia sẻ tầm nhìn của họ về "xe điện bay" hay "taxi bay" này trong một thông cáo có đoạn:

"Một mạng lưới lớn các chỗ hạ cánh ở các thành phố sẽ cho phép bạn nhanh chóng vào xe điện bay bất cứ lúc nào và bay bất cứ nơi nào bạn muốn.

Việc rời khỏi thành phố sau một ngày căng thẳng sẽ sớm biến thành một chuyến đi ly kỳ. Bằng cách đi du lịch trên không, bạn có thể tránh được ùn tắc giao thông tiết kiệm thời gian trong khi đó bạn có thể thưởng thức một khung cảnh tuyệt vời".

Liệu thế giới cuối cùng đã có được chiếc xe bay? Eagle ra mắt cùng thời điểm Uber công bố sẽ bắt đầu dịch vụ taxi trên không trung eVTOL ở Dallas-Fort Worth và Dubai vào năm 2020.

Sau cuộc thử nghiệm không người lái, Lilium lên vài kế hoạch cho "chuyến bay" có người lái đầu tiên vào năm 2019.

Sau chuyến bay có người lái đầu tiên thành công, Lilium dự kiến cho phép hành khách đặt chuyến bay qua điện thoại di động, với các phi công được chứng nhận bay.

Nếu thế giới đang thực sự bước vào cuộc cách mạng xe hơi bay, có lẽ từ bây giờ bạn nên bắt đầu nghĩ đến việc "quy hoạch" nơi đáp cho những chiếc eVTOL trong sân nhà của bạn.

>> Xem clip giới thiệu eVTOL (Nguồn: Youtube)

THẢO NHƯ (Theo Autoweek)