Ôtô Trường Hải dẫn đầu danh sách 500 doanh nghiệp VN 2016

Nhà máy của Công ty CP ôtô Trường Hải (THACO) - Ảnh tư liệu

Ngày 19-1, Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và báo VietnamNet tổ chức lễ công bố bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn VN năm 2016.

Công ty CP ôtô Trường Hải (THACO) dẫn đầu, xếp thứ hai là Công ty CP Sữa VN (Vinamilk).

Được biết trong gần 272.000 ôtô do các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô VN (VAMA) bán ra vào năm 2016, THACO chiếm 41,5% với 112.847 xe (65.748 xe du lịch và 47.099 xe thương mại với tổng doanh thu gần 65.000 tỉ đồng, tăng 41% so với năm 2015, đóng góp ngân sách gần 18.000 tỉ đồng, tăng 28% so với năm 2015, trong đó đóng góp tại Quảng Nam 15.600 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2016, THACO đầu tư 20.372 tỉ đồng (các công ty đối tác đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng) để xây dựng nhà máy xe con mới với công nghệ hàn laser công suất 100.000 xe/năm, nhà máy xe tải mới có công suất trên 100.000 xe/năm, nhà máy xe bus có công suất 5.000 xe/năm và xe mini bus 12 - 16 chỗ 10.000 xe/năm...

ĐÌNH KHÔI