​Motul “Truck Park Show” khép lại hành trình xuyên Việt thành công

Sau gần một tháng, qua 3 thành phố lớn là TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, chuỗi chương trình “Truck Park Show” 2016 do hãng nhầu nhớt vận tải Motul Tekma tổ chức đã khép lại thành công với sự tham gia nhiệt tình của hàng ngàn bác tài.

Quang cảnh toàn bộ khu vực trải nghiệm dầu nhớt vận tải cao cấp Motul Tekma

Sân chơi cho bác tài

“Truck Park Show” là hành trình xuyên Việt do hãng dầu nhớt cao cấp Motul tổ chức tại 3 thành phố lớn của Việt Nam: TP.HCM - Đà Nẵng - Hà Nội từ ngày 21-11 đến 19-12. Tại mỗi điểm dừng chân, Motul đã tổ chức các chương trình giao lưu, biểu diễn và gắn kết với các bác tài bằng những trò chơi vận động sôi nổi. Rất nhiều những món quà hấp dẫn như nón, áo, thùng dầu nhớt Motul Tekma… được trao cho những người chiến thắng trong các thử thách.

Hành trình “Truck Park Show” nối kết các tài xế lái xe đường dài, tạo nên một sợi dây xuyên suốt trên cả nước. Đây không chỉ là chương trình trải nghiệm dầu nhớt Motul, mà còn là một sự kiện nhằm sẻ chia công việc với các bác tài, tạo nên một khoảng thời gian nghỉ ngơi, giải trí sau những chặng đường lái xe vất vả.

Tại 3 thành phố, với 5 điểm tổ chức, hành trình đã quy tụ được hàng ngàn tài xế trên khắp cả nước. Mỗi điểm đến là một không khí háo hức chờ đón, đậm đà bên những ly cà phê miễn phí, mãn nhãn với những màn vũ đạo trẻ trung, hào hứng với những thử thách sôi động như “Tekma siêu tốc”, “Tekma dẻo dai”, “Tekma - Bách phát bách trúng” hay “Đô vật Tekma”.

Những món quà thể hiện được sự gắn kết, sẻ chia của hãng dầu nhớt Motul với các tài xế

Người bạn đồng hành đúng nghĩa

Hành trình “Truck Park Show” đã kết thúc, nhưng từ đó cũng mở ra những hành trình mới mang lại sự gần gũi hơn nữa trong tương lai giữa thương hiệu dầu nhớt vận tải cao cấp Motul Tekma và các tài xế xe tải đường dài trên khắp Việt Nam.

Sau khi tham gia chương trình và trải nghiệm dầu nhớt Motul Tekma, anh Quang Anh, một tài xế cho biết: “Motul Tekma mang lại cảm giác rất an tâm cho tôi mỗi khi ngồi bên vô-lăng. Đối với một tài xế đường dài, dầu nhớt đối với xe cũng quan trọng như máu trong cơ thể, do đó, các bác tài nên chú ý chọn loại dầu tốt và kiểm tra định kỳ để luôn đảm bảo an toàn trên mọi chuyến đi. Hy vọng Motul sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình thực tế hơn nữa để cánh tài xế chúng tôi trên mọi miền đất nước không chỉ có được khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, gắn kết cùng nhau mà còn cảm nhận được được sự đồng cảm với nghề.”

Motul Tekma sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy cho mọi tài xế trên mọi cung đường

Ông Trần Gia Hữu, đại diện hãng dầu nhớt Motul, chia sẻ: “Qua gần 1 tháng đồng hành, chúng tôi càng thêm thấu hiểu cũng như sẻ chia với các bác tài. Cám ơn các bác tài đã chào đón chúng tôi tại các điểm đến và tin tưởng lựa chọn Motul trong hành trình của mình.”

Motul Tekma là dầu nhớt vận tải cao cấp bao gồm các dòng sản phẩm như Tekma Mega X (sử dụng công nghệ Technosynthese), Tekma Turbo Power, Tekma Power F… giúp tăng cường chất lượng và các tính năng dành cho động cơ diesel xe tải nặng, bảo vệ chống hình thành muội cặn và tắc nghẽn bộ lọc dầu, bảo vệ sự mài mòn lỗ trục, làm sạch piston. Motul Tekma còn có khả năng chống oxy hóa tốt, ngăn ngừa hiện tượng làm đặc dầu; chống mài mòn giúp kéo dài tuổi thọ động cơ; tẩy rửa và phân tán hiệu quả giữ động cơ luôn sạch; đồng thời tăng cường tính năng chống ăn mòn và chống tạo bọt, giúp động cơ luôn mạnh mẽ như mới. Thông tin xem tại www.motul.com/vn hoặc fanpage www.facebook.com/MotulVietnam

THU THẢO