Xu hướng công nghệ xe hơi sẽ nổi trội trong năm 2017? 

Chevrolet Equinox crossover 2018 - Ảnh: GM

Chevrolet Equinox crossover 2018: công nghệ điển hình trên những chiếc crossover cỡ nhỏ thế hệ mới

Dự kiến xuất xưởng vào quý đầu của năm 2017, Chevrolet Equinox 2018 trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc SUV nhỏ gọn (Ford Escape, Honda CR-V, Hyundai Tucson Mazda CX-3, Toyota RAV4), đồng thời là đối thủ đáng gờm trong phân khúc crossover hạng trung.

“Là một chiếc SUV chứ không phải xe hơi”, Equinox thế hệ mới cắt giảm trọng lượng khoảng 10% so với trước (18kg), tích hợp nhiều công nghệ an toàn hiện đại: phanh tự động, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo điểm mù, ghế rung cảnh báo an toàn, hỗ trợ ứng dụng Android Auto, Apple CarPlay và OnStar 4G LTE Wi-fi.

Equinox 2018 sở hữu động cơ xăng 4 xilanh, với hai phiên bản có dung tích 1,5L (cho công suất 170 mã lực thông qua hộp số tự động 6 cấp) và 2L (cho công suất 252 mã lực, kết hợp hộp số tự động 9 cấp mới của Tập đoàn GM). Riêng phiên bản sử dụng động cơ diesel 4xilanh, dung tích 1,6L cho công suất tối đa 136 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Equinox 2018 có hệ dẫn động cầu trước lẫn 4 bánh, ngoài ra xe còn 4 phiên bản trang bị L, LS, LT và Premier.

Công nghệ giao tiếp tự động giữa các xe hơi (V2V) và cuộc đua xe tự lái

Chiếc sedan thể thao Cadillac CTS là một ví dụ điển hình về công nghệ mới trong ngành ôtô 2017. Với công nghệ V2V, nó có thể chia sẻ các thông tin về thời tiết, tốc độ, việc mất phanh đột ngột hay những vụ tai nạn trên đường… với những chiếc xe được trang bị cùng công nghệ, nhờ đó hạn chế tai nạn và giải quyết vấn đề kẹt xe.

Công nghệ giao tiếp tự động giữa các xe (V2V) - Ảnh: ExtremeTech

Tháng 9-2016, cũng hãng xe Mỹ này dự kiến ra mắt công nghệ tiên tiến khác với tên gọi Super Cruise, sẽ được trang bị trên một số phiên bản Cadillac khác đời 2017, có khả năng kiểm soát hoạt động bánh lái, tăng tốc, phanh xe… khi chạy với vận tốc 113 km/h trên cao tốc. Hoặc nhấp từ từ, cho phép người lái rảnh tay khi bị kẹt xe.

Các hãng xe khác trên thế giới đang rút ngắn đường chạy trong cuộc đua các dòng xe tự lái, giải quyết triệt để vấn đề tai nạn giao thông và những bất tiện khác cho người lái. Rõ ràng, hãng sản xuất xe Fiat Chrysler (Mỹ) đã đạt thỏa thuận hợp tác cùng “gã khổng lồ tìm kiếm” Google phát triển 100 chiếc minivan Pacifica 2017 tự lái.

V2V sẽ trở thành tính năng cơ bản xuất hiện trong chiếc sedan Cadillac CTS 2017, cùng với Super Cruise là những công nghệ điển hình mới các hãng xe khác đang hướng đến trong tương lai.

Cải tiến động cơ diesel cho sự trở lại

Sau vụ bê bối gian lận khí thải đình đám của Volkswagen, hãng xe Chevrolet và Mazda quyết định mang các dòng xe diesel, SUV tham gia cuộc kiểm tra gắt gao về độ an toàn khí thải của Mỹ.

Ông Alan Batey, chủ tịch GM khu vực Bắc Mỹ, đã khẳng định việc bổ sung phiên bản động cơ diesel cho các dòng xe này ở thị trường Mỹ và Canada. Hãng GM còn thông báo dòng sedan Cruze mới cũng sẽ có phiên bản động cơ diesel, chính lên kệ vào quý đầu của năm 2017, tiếp sau phiên bản hatchback động cơ diesel vào giữa năm 2017 có giá từ 22.190 USD.

Phiên bản động cơ diesel này hi vọng lấy lại lòng tin ở những khách hàng từng tin tưởng, yêu chuộng dòng xe động cơ diesel, sau vụ bê bối gian lận khí thải gần đây của hãng xe Đức Volkswagen.

Xe điện lên ngôi

Các hãng xe lớn không ngừng cạnh tranh, nhằm chiếm ưu thế trong thị phần béo bở này trong năm mới. Điển hình vào những tháng cuối năm 2016, Hãng xe Chevrolet đã tung chiếc hatchback điện Bolt EV thế hệ mới, có phạm vi hoạt động hơn hẳn chiếc Model S chạy điện nổi tiếng của Tesla.

Hình ảnh phát họa VW e-Golf Model 3 - Ảnh: Slash Gear

Bolt EV có khả năng chạy đến 383km/lần sạc đầy với dung lượng pin tương tự Tesla Model S (346 km/lần sạc đầy). Mẫu xe này có giá mềm, chỉ khoảng 37.500 USD ở thị trường Mỹ. Bolt EV có khả năng cập nhật phần mềm không dây nhưng vẫn chưa rõ về khả năng tự lái.

Các dòng xe điện khác như Volkswagen e-Golf cũng lên kế hoạch tăng phạm vi hoạt động cho xế cưng mình. Riêng Tesla đang ráo riết chuẩn bị ra mắt dòng Model 3 mới, mở ra những giới hạn mới cùng mức giá phù hợp.

Hệ thống siêu nạp bằng điện 48V: sẽ thấy ở các dòng xe hạng sang trong tương lai

Siêu xe SUV Bentley Bentayga Diesel 2017 là một ví dụ điển hình. Với khối động cơ siêu nạp khá đặc biệt triple-charged thường thấy ở những chiếc xe đua, Bentley Bentayga sử dụng công nghệ tăng áp siêu nạp kép twin-scroll turbocharged kèm với hệ thống siêu nạp bằng điện 48V, vượt mặt chiếc Range Rover Autobiography thống trị phân khúc SUV hạng sang về độ mạnh và nhanh nhất thế giới.

Siêu xe SUV Bentley Bentayga Diesel 2017 - Ảnh: Autoexpress

Những mẫu xe hybrid, hiện đại trong tương lai đang hướng đến hệ thống siêu nạp bằng điện 48V mạnh hơn, cho phép loạt các tính năng mới, hiệu suất cao, cải thiện tiết kiệm nhiên liệu, chi phí thấp, ít rủi ro hơn so với hệ thống hybrid 300V.

Bentley Bentayga Diesel 2017 sẽ chính thức được bán ra đầu tiên tại châu Âu vào đầu năm 2017, tiếp đến sẽ là các thị trường khác như: Nga, Úc, New Zealand, Đài Loan.

TRÙNG DƯƠNG (Theo USAToday, Autoexpress)