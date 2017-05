Giảm 92 năm thu phí ở 13 dự án BOT

Dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên sẽ được giảm thời gian thu phí 6 năm 1 tháng. Ảnh: Mậu Trường

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 15-5, một lãnh đạo Vụ Đối tác công - tư (PPP - Bộ GTVT) xác nhận qua thỏa thuận quyết toán từng phần hoặc toàn bộ giai đoạn xây dựng tại 19 dự án BOT đường bộ, có 13 dự án sẽ phải giảm thời gian thu phí 92 năm 3 tháng. Tuy nhiên, có 4 dự án phải tăng thời gian thu phí với tổng thời gian tăng thêm là 24 năm 5 tháng.

Nhiều tuyến quan trọng

Trong số 13 dự án giảm thời gian thu phí, đáng chú ý có dự án cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu (giảm 8 năm 7 tháng); dự án đường Hồ Chí Minh đoạn km 1793 +600 đến km 1824 (giảm 8 năm 8 tháng); dự án tăng cường mặt đường quốc lộ 1 Phan Thiết - Đồng Nai (giảm 3 năm 9 tháng); dự án hầm đường bộ qua đèo Ngang (giảm 6 năm 2 tháng); dự án thành phần 1 xây dựng cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60 (giảm 6 năm 1 tháng)... Dự án giảm thời gian thu phí ít nhất là quốc lộ 1 đoạn tránh TP Biên Hòa (Đồng Nai) với thời gian giảm 4 tháng.

Giải thích tại sao đã qua thẩm định nhưng nhiều dự án BOT phải điều chỉnh thời gian thu phí quá lớn, một lãnh đạo Bộ GTVT cho biết tổng mức đầu tư ban đầu và thời gian thu phí ban đầu các dự án BOT chỉ là tạm tính.

Thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với dự án cũng là tạm tính vì vẫn có những phát sinh, phát giảm trong quá trình thực hiện. Dẫn nghị định 112/2009 của Chính phủ, vị lãnh đạo của Bộ GTVT cho biết quy định cho phép tổng mức đầu tư xây dựng công trình là chi phí dự tính của dự án, làm cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn thực hiện đầu tư công trình.

Sau khi hoàn thành, có những dự án có giá trị thực tế thấp hơn tổng mức đầu tư dự toán do những yếu tố như: chi phí dự phòng không dùng đến vì trượt giá thấp hơn dự báo, tiến độ thi công nhanh hơn thực tế, giải phóng mặt bằng ít hơn khối lượng ước tính, giảm quy mô dự án, lựa chọn giải pháp kỹ thuật hợp lý để tiết kiệm hơn...

Qua rà soát trên nguyên tắc có kiểm toán độc lập hoặc Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan thanh tra, Bộ GTVT dựa trên giá trị thực tế của dự án, căn cứ doanh thu, lưu lượng xe thực tế đã điều chỉnh thời gian thu phí của nhiều dự án.

Sẽ tiếp tục rà soát

Bốn dự án phải kéo dài thời gian thu phí với tổng số 24 năm 5 tháng là: cầu Mỹ Lợi (tại quốc lộ 50, Tiền Giang) tăng thời gian thu phí thêm 16 năm 2 tháng (lên 44 năm 6 tháng); dự án cầu Yên Lệnh quốc lộ 28 kéo dài thời gian thu phí 4 năm 3 tháng (lên 21 năm 4 tháng); dự án quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long kéo dài thời gian thu phí 3 năm (lên 19 năm 4 tháng); dự án quốc lộ 1 đoạn Nam Bến Thủy - TP Hà Tĩnh kéo dài thời gian thu phí 1 năm (lên 21 năm 5 tháng). Lý do vì lưu lượng xe sụt giảm so với dự báo và doanh thu thực tế thấp hơn nhiều so với phương án tài chính trong hợp đồng BOT trước đó.

Bộ GTVT cho biết đang tiếp tục tiến hành quyết toán các dự án BOT. Khi quyết toán xong sẽ công khai toàn bộ thời gian thu phí còn lại, mức thu của từng dự án.

TUẤN PHÙNG