Giá vàng thế giới tăng trở lại do đồng đôla suy yếu và giá dầu thô tăng. Trước đó, do mất đi các thông tin hỗ trợ, giá vàng thế giới đã giảm liên tục trong vòng một tháng qua, có thời điểm chỉ còn 1.218,8 USD/ounce (tương đương 33,38 triệu đồng/lượng). So với mức đáy, hiện giá vàng thế giới đã tăng 14 USD/ounce (khoảng 383.000 đồng/lượng).

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC bán ra ở 36,63 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 2,87 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua - bán ở mức 200.000 đồng/lượng. Giao dịch trên thị trường vẫn trầm lắng.

Giá bán USD tại các ngân hàng hiện ở mức rất thấp: 22.715 đồng/USD - 22.720 đồng/USD, giảm từ 45-50 đồng/USD so với một tuần trước.

Trong khi đó tỉ giá trung tâm vẫn tiếp tục tăng và hiện ở mức 22.372 đồng/USD đưa mức giá bán USD tối đa mà Ngân hàng Nhà nước cho phép lên 23.043 đồng/USD. Như vậy hiện giá bán USD tại các ngân hàng đang thấp hơn mức trần 671 đồng/USD.

A.H.