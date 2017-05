Mong thực sự xóa mọi định kiến với kinh tế tư nhân

* Ông NGUYỄN XUÂN DƯƠNG (chủ tịch HĐQT Công ty may Hưng Yên): Thay đổi phải đong đếm được Vai trò của kinh tế tư nhân đã được đánh giá trong nghị quyết Đại hội Đảng XII, nay được nhấn mạnh hơn ở nghị quyết trung ương 5. Rõ ràng động lực từ kinh tế tư nhân tạo ra có đóng góp lớn. Song thực tế doanh nghiệp tư nhân đầu tư nhưng hiệu quả chưa cao, thậm chí là thua lỗ. Có nhiều lý do, trong đó có lý do kinh tế vĩ mô. Chính sách cũng chưa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho sản xuất mà chỉ đi buôn, làm thương mại kiếm lời. Mặt khác, nhiều nơi nói là cải tiến thủ tục hành chính nhưng bỏ cái này lại nảy sinh những quy định mới. Do vậy, những thông điệp phát đi lần này tại 3 nghị quyết về kinh tế cần được cụ thể hóa để có thể đong đếm được trong cuộc sống. N.AN