Cấm hãng bia khuyến mãi, tài trợ, quảng cáo... có khả thi?

Nguyên tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Bửu: Khó cho các giải thể thao Nếu cấm doanh nghiệp bia tài trợ cho các giải thể thao thì ngành thể thao sẽ rất khó khăn. Vì tiền đâu mà tổ chức, tiền đâu mà làm trong bối cảnh kêu gọi tài trợ chưa bao giờ dễ dàng. Người ta tham gia hoạt động thể thao hay thi đấu thể thao là để phát triển thể lực, vui chơi lành mạnh, chứ đâu phải để tuyên truyền việc uống bia nhiều nếu giải đấu đó do doanh nghiệp bia tài trợ. Uống bia hay không là do mỗi người quyết định, chứ đâu phải vì nghe quảng cáo ở giải đấu do doanh nghiệp bia tổ chức mà người ta nghe theo, đi uống bia... Chuyên gia tiếp thị thể thao Trần Văn Nghĩa: Đừng cấm phần ngọn Ở nước ngoài người ta làm từ gốc, nghĩa là xử phạt thật nặng người uống rượu bia rồi lái xe hay có hành vi gây rối, chứ không cấm quảng cáo bia. Ở các nước, nhiều giải thể thao đều có quảng cáo bia. Như bia Heineken (Hà Lan) quảng cáo ở giải bóng đá hấp dẫn Champions League hay các giải quần vợt quốc tế, bia Budweiser (Mỹ) quảng cáo ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, bia Chang (Thái Lan) quảng cáo ở giải ngoại hạng Anh... Ở giải ngoại hạng Anh, người ta thậm chí còn bán bia cho người hâm mộ uống ở khu vực ngoài khán đài. Không cấm quảng cáo bia, nhưng phần lớn người dân các nước đều chấp hành quy định không lái xe sau khi “quá chén”. Như ở Canada, chẳng ai dám uống hai chai (hoặc lon) bia rồi lái xe. Vì khi cảnh sát đo nồng độ cồn, người lái xe sau khi đã uống bia sẽ bị phạt rất nặng, cụ thể là bị treo bằng lái xe 5 năm. Phạt nặng như vậy, ai mà dám “quá chén”? Nếu vui quá uống nhiều, tất cả đều tự giác nhờ vợ chở về hoặc đi phương tiện công cộng. Còn ở VN, chúng ta chỉ đang cấm đoán mang tính xử lý phần ngọn. Thấy người dân uống bia rượu nhiều thì cấm, thay vì đưa ra những biện pháp xử lý thật nặng như nước ngoài đang làm để giải quyết phần gốc. Việc cấm phần ngọn như vậy tôi thấy không chỉ làm mất nguồn thu, mà cũng chẳng đạt được mục tiêu hạn chế bia rượu, thậm chí người Việt còn có xu hướng uống nhiều hơn. Thống kê về lượng bia tiêu thụ tăng cho thấy các giải pháp hạn chế chưa thực sự đi vào cuộc sống. N.K.