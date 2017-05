Petrolimex lãi 755 tỉ từ kinh doanh xăng dầu

Trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mức doanh thu tăng vọt tới trên 30% so với cùng kỳ, chủ yếu là do giá dầu thô bình quân trên thị trường thế giới ở mức 51,78 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016.

Mặc dù có mức doanh thu tăng mạnh song tổng lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn chỉ đạt 1.350 tỉ đồng, đạt 28,8% kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, mảng kinh doanh xăng dầu mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Tập đoàn là 755 tỷ đồng, chiếm 55,9% tổng lợi nhuận hợp nhất. Petrolimex cho biết sản lượng xuất bán ra trong quý 1 là 2,7 triệu m3/tấn, bằng 95,2% so với cùng kỳ 2016.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỉ đồng, tương đương 44,1% tổng lợi nhuận hợp nhất. Đạt cao nhất là lĩnh vực dầu, nhựa đường, hóa chất với 224 tỉ đồng; tiếp đến là lĩnh vực kinh doanh gas đạt 45 tỷ đồng; vận tải đạt 53 tỉ đồng, bảo hiểm và ngân hàng đạt 57 tỉ đồng…

Tập đoàn này nộp ngân sách hợp nhất quý I-2017 là 9.122 tỷ đồng, bằng 110,7% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, lợi nhuận sau thuế còn lại của tập đoàn chỉ là hơn 1.106 tỉ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 4,6%.

Trong tháng 4-2017 Petrolimex đã thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 21-4, với mã cổ phếu PLX. Với vốn điều lệ 12.938 tỉ đồng và mức giá chào sàn là 43.200 đồng/cổ phiếu, vốn hóa PLX đạt 55.892 tỉ đồng (tương đương 2,5 tỉ USD), là Tập đoàn có mức vốn Nhà nước lớn nhất trên thị trường và chiếm khoảng 3,3% vốn hóa của sàn HoSE.

N.AN