Người mua hàng online cần được bảo vệ

10% khiếu nại liên quan mua bán trực tuyến Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), tình trạng người tiêu dùng khiếu nại liên quan đến mua bán hàng kém chất lượng trên các trang mạng ngày càng gia tăng. Thực tế có khoảng 10% khiếu nại liên quan đến hoạt động mua bán trực tuyến, với các vụ việc phức tạp, với nhiều rủi ro đều thuộc về người tiêu dùng. Nguyên nhân là do người tiêu dùng không thể tìm hiểu trực tiếp về sản phẩm trước khi mua hàng, mà chỉ nhìn hình ảnh qua thiết bị kết nối mạng nên khó thẩm định đúng chất lượng sản phẩm. Ông Cao Xuân Quảng, trưởng phòng bảo vệ người tiêu dùng Cục Quản lý cạnh tranh, cũng cho biết việc tiếp cận các thông tin về an toàn, cảnh báo của sản phẩm khó khăn hơn so với hình thức mua sắm truyền thống, đặc biệt khi người tiêu dùng xem sản phẩm qua thiết bị có màn hình nhỏ như điện thoại. Trong một số trường hợp, người tiêu dùng thậm chí bỏ qua phần điều kiện và điều khoản vì màn hình quá nhỏ, trong khi đó phần này gồm những nội dung rất quan trọng liên quan đến đổi - trả sản phẩm, giao nhận và bảo hành...