Heo hơi rớt giá nặng, thịt heo vẫn bán giá cao

TP.HCM: người tiêu dùng vẫn mua thịt giá cao Tại buổi làm việc với Bộ NN&PTNT ngày 28-4, nhiều đơn vị giết mổ và nhà bán lẻ tại TP.HCM lên tiếng cam kết sẽ giảm giá thịt heo bán ra để hỗ trợ người chăn nuôi, nhưng theo khảo sát của chúng tôi vào sáng 1-5, giá thịt heo trên địa bàn vẫn đứng ở mức cao. Ghi nhận tại siêu thị Big C gần vòng xoay Quang Trung (Q.Gò Vấp), giá sườn non heo 148.000 đồng/kg, thịt ba rọi 80.000 đồng/kg, nạc dăm 78.000 đồng/kg, thịt đùi 59.000 đồng/kg, thịt vai 58.000 đồng/kg, nạc đùi 78.000 đồng/kg, nạc thăn 85.000 đồng/kg. Còn tại siêu thị Co.op Mart Nguyễn Kiệm (Q.Phú Nhuận), giá sườn non 158.000 đồng/kg, nạc đùi 87.500 đồng/kg, thịt ba rọi 82.000 đồng/kg, nạc xay 83.000 đồng/kg, thịt nách 71.500 đồng/kg, thịt đùi 75.000 đồng/kg, thịt vai 71.500 đồng/kg, cốt lết 77.500 đồng/kg. Tại cửa hàng Vissan đường Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận), giá sườn non 160.000 đồng/kg, thịt đùi 85.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 133.000 đồng/kg, cốt lết 80.500 đồng/kg, thịt nạc 74.500 đồng/kg, nạc đùi, nạc dăm đồng giá 90.500 đồng/kg... Đang loay hoay lật qua lật lại miếng thịt heo tại siêu thị Big C, chị Nguyễn Hoàng Tiên (đường Hồ Văn Huê, Phú Nhuận) cho biết: “Có nghe thông tin các nhà bán lẻ cam kết giảm giá bán thịt nhưng giá bán thịt tại siêu thị vẫn còn khá cao. Mặt bằng giá khoảng 70.000 đồng/kg trở lên, nhiều loại thịt vẫn còn neo trên mức 130.000 đồng/kg”. CÔNG TRUNG