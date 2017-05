Nghỉ lễ 1-5, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống

TTO - Ngày 1-5, giá vàng thế giới tiếp tục giảm gần 10 USD/ounce so với cuối tuần trước, còn 1.262,5 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 34,66 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh hai tuần trước, giá vàng thế giới đã bốc hơi 26,7 USD/ounce (733.000 đồng/lượng) do tình hình căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên hạ nhiệt khiến thị trường vàng thiếu đi các thông tin hỗ trợ.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định liên quan cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào thứ Tư tới dù có khả năng cuộc họp này sẽ không đưa ra kết quả gì về lãi suất.

Ngày 1-5, các công ty vàng lớn đóng cửa nghỉ lễ còn các tiệm vàng vẫn mở cửa mua bán nhưng giá bán vàng không giảm nhiều. Tiệm vàng Mi Hồng niêm yết giá bán vàng ở mức 36,86 triệu đồng/lượng, chỉ giảm 40.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua - bán vẫn giữ ở mức 100.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, hiện giá bán vàng trong nước đang cao hơn đến 2,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này đã liên tục được nới rộng do giá vàng trong nước không theo kịp đà giảm của giá vàng thế giới. Do đang là ngày nghỉ nên giao dịch trên thị trường vàng khá ảm đạm.

A.H.