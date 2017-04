​Ra mắt công trình The Symphony thuộc Phú Mỹ Hưng Midtown

TTO - Tối 27-4, công ty Phú Mỹ Hưng đã ra mắt The Symphony - công trình căn hộ thứ 2 thuộc khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown. Như thường lệ, lượng khách tham dự rất đông và hào hứng.

Khách tham quan nhà mẫu. Ảnh:K.HÂN

Buổi lễ để lại ấn tượng mạnh trong lòng khách tham dự với tiết mục biểu diễn xiếc "Sức mạnh đôi tay" của anh em Nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Đây cũng chính là thông điệp mà Ban tổ chức muốn truyền tải trong buổi lễ ngày hôm qua: sự bắt tay của những nhà phát triển bất động sản tầm cỡ sẽ không chỉ tạo nên những kiệt tác kiến trúc mà chắc chắn sẽ mang đến một không gian sống hoàn hảo.

Khách hàng vào khu nhà mẫu của Phú Mỹ Hưng. Ảnh:K.HÂN

The Symphony có 319 căn hộ, với đa dạng diện tích từ 56~237m2, bố trí từ 1~4 phòng ngủ. Công trình có hệ số sử dụng đất (FAR) rất thấp, chỉ 5.85 - đây là hệ số khá hiếm khi mà những dự án có vị trí đẹp thường được “đẩy” FAR rất cao nhằm tối đa hóa khả năng khai thác.

"Hệ số sử dụng đất sẽ là yếu tố đầu tiên đảm bảo không gian sống cao cấp vì sự thông thoáng, nhiều không gian xanh mở, đầy đủ tiện ích ngay ngưỡng cửa, mật độ dân cư vừa phải", chủ đầu tư cho biết.

Lượng khách tới rất đông. Ảnh:K.HÂN

Nếu Phú Mỹ Hưng Midtown được đánh giá sở hữu vị trí đắc địa, hiếm có, ven sông tại Phú Mỹ Hưng với điểm nhấn là Sakura Park đầu tiên tại Việt Nam, thì The Symphony có giá trị “kép” bởi vị trí “trung tâm của trung tâm”, kết nối trực tiếp công viên hoa anh đào Sakura Park.

Chủ đầu tư cho biết lịch thanh toán áp dụng cho tòa nhà The Symphony là 28 tháng cho khoản 50% giá trị căn hộ. 45% thanh toán khi bàn giao căn hộ và 5% còn lại sẽ thanh toán khi nhận chủ quyền.

Ngân hàng Vietcombank Nam Sài Gòn và VIB là đơn vị bảo lãnh cho dự án, hỗ trợ tài chính cho khách vay mua căn hộ The Symphony với nhiều chương trình ưu đãi.

Tiết mục biểu diễn xiếc "Sức mạnh đôi tay" của anh em Nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Ảnh:K.HÂN

Nốt nhạc đẹp ở Phú Mỹ Hưng Midtown

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, sau tòa nhà The Grande rất được lòng khách hàng với tỷ lệ tiêu thụ 100%, thì The Symphony là nốt nhạc đẹp của kiệt tác kiến trúc Phú Mỹ Hưng Midtown. Đó là sự kết nối, giao thoa giữa các công trình trong khu phức hợp, nhưng cũng là bản giao hưởng giữa kiến trúc, thiên nhiên với con người.

Do đó, ngay từ quy hoạch, công trình gồm 2 khối nhà với kiến trúc khối phía trước cao gồm hai tòa nhà cao 9 và 17 tầng, khối phía sau hai tầng cao là 14 và 20 tầng nên vẫn đảm bảo được các hướng tiếp xúc, tầm nhìn cảnh quan và độ thông thoáng, đón gió, ánh sáng cho cả công trình từ dòng sông.

Căn hộ mẫu The Symphony. Ảnh:K.HÂN

Đặc biệt, The Symphony có rất nhiều tầng tiện ích tại chỗ dành cho cư dân. Thứ nhất là hệ thống tiện ích dành riêng cho mỗi khối nhà bố trí ở phần trên mái của khối 9 tầng và 14 tầng. Theo đó, chủ nhân căn hộ chỉ cần bấm thang máy, ngay trong tòa nhà mình ở, mọi tiện ích như hồ bơi, phòng tập gym, sauna, phòng massage hay thư viện đều được đáp ứng đầy đủ.

Trong khi đó, với hệ thống tiện ích ngoài trời, ngoài sân tập golf, với vị trí kết nối trực tiếp trung tâm công viên hoa anh đào Sakura Park, cư dân The Symphony có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách tối ưu nhất để tận hưởng những công trình tiện ích của Sakura Park như sân chơi trẻ em, vườn thư giãn, khu đa chức năng, vườn điêu khắc, quảng trường nước…

Khách tham quan căn hộ mẫu. Ảnh:K.HÂN

Tham vọng từ những khu phức hợp hàng đầu thế giới

Chủ đầu tư cho biết, Khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown được lấy cảm hứng từ những khu phức hợp nổi tiếng thế giới như Tokyo Midtown, Midtown Manhattan và được đầu tư lớn nhất của Phú Mỹ Hưng trong 3 năm trở lại đây.

Đặc biệt trong chiến lược nâng tầm, hoàn chỉnh khu đô thị “self-contained city center”, khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown sẽ là nơi đáp ứng mọi nhu cầu của người dân từ khu mua sắm, văn phòng, căn hộ cao cấp đến khu vui chơi giải trí, làm đẹp, thư giãn…

Phòng đa chức năng trong căn hộ mẫu The Symphony. Ảnh:K.HÂN

Các đối tác được chọn để hợp tác là 3 thương hiệu bất động sản hàng đầu Nhật Bản gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry Group. Kinh nghiệm, sự kỹ tính cũng như sự nổi bật về những sáng tạo kiến trúc độc đáo của Nhật Bản cùng với chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng với tiềm lực tài chính và uy tín thực hiện được kỳ vọng sẽ mang đến cho TP.HCM thêm một địa danh đáng nhớ.

Khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown được xây dựng trên khuôn viên đất rộng 56.331m2, là một tổ hợp gồm 4 công trình được thiết kế có điểm nhấn riêng, kết nối với nhau theo xu hướng đa chức năng về nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ, giải trí.

Cấu trúc của Khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown là toàn bộ tầng trệt và tầng 2 của các tòa nhà là khối thương mại phát triển các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, giải trí… với định hướng thu hút các thương hiệu hàng đầu thế giới về F&B, thời trang… nhằm mang lại tiện ích vượt trội ngay tại chỗ cho cư dân, cũng như góp phần định hình tầm vóc một khu phức hợp sầm uất. Từ tầng 3 trở lên là căn hộ và các tiện ích nội khu của từng dự án.

cư dân The Symphony có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách tối ưu nhất để tận hưởng những công trình tiện ích của công viên hoa anh đào Sakura Park. Ảnh phối cảnh

Điểm nhấn cảnh quan, định danh cho Phú Mỹ Hưng Midtown chính là Sakura Park - công viên hoa anh đào đầu tiên của Việt Nam.

