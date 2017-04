Chung tay 'cứu' ngành chăn nuôi heo

Các DN giết mổ phải tăng mua để cấp đông, chế biến Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện của Bộ Công thương cho biết thịt heo không nằm trong nhóm mặt hàng bình ổn thị trường. Do vậy, cơ quan chức năng không thể kiểm soát, can thiệp giá cả thịt heo bán ra trên thị trường, thay vào đó là tập trung vào khâu điều phối thị trường để tăng cường tiêu thụ sản phẩm. Bởi vấn đề quan trọng phải giải quyết từ gốc rễ là nguồn cung đàn heo tăng mạnh. Theo đó, bộ đã có văn bản yêu cầu các DN chế biến, giết mổ và phân phối phải tăng cường tiêu thụ thịt heo để hỗ trợ người chăn nuôi; phối hợp chặt chẽ với sở công thương, sở NN&PTNT để tiêu thụ lượng heo thịt đã đến thời kỳ xuất chuồng; tăng lượng mua giết mổ, chế biến, cấp đông các sản phẩm thịt heo. NGỌC AN