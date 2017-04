Giá vàng trượt dốc, xuống thấp nhất trong nửa tháng qua

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 34,65 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới giảm do căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên đã hạ nhiệt, thị trường chứng khoán tăng điểm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, dẫn đến họ rời xa kênh trú ẩn là vàng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay bán ra ở mức 36,73 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,08 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi. Mức chênh lệch này đã tăng khoảng 500.000 đồng/lượng so với mấy ngày trước do giá vàng trong nước không theo kịp đà giảm của giá vàng thế giới.

Giá bán USD tại các ngân hàng ổn định ở mức khá cao. Ngân hàng Eximbank niêm yết giá bán USD ở 22.780 đồng/USD, Ngân hàng ACB và Vietcombank cùng niêm yết giá bán USD ở 22.770 đồng/USD. Giá mua USD tiền mặt phổ biến ở mức 22.700 đồng/USD.

A.H.