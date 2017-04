Bộ trưởng kêu gọi 'giải cứu' ngành chăn nuôi

Ông Nguyễn Anh Đức (phó tổng giám đốc thường trực Saigon Co.op): Giảm giá bán thịt heo để kích cầu Từ ngày 24-4, hệ thống Saigon Co.op bắt đầu giảm giá trên 10% đối với các sản phẩm thịt heo nhằm khuyến khích tiêu thụ thịt heo, đồng thời giữ nguyên giá mua để hỗ trợ bà con chăn nuôi đang gặp khó do giá thịt heo hơi đang xuống thấp. Với cách làm này, chúng tôi hi vọng sức cầu từ thị trường sẽ tăng, góp phần giúp người chăn nuôi tiêu thụ nhanh lượng heo còn tồn đọng, ùn ứ hiện nay. Tuy nhiên, thời gian duy trì chương trình này còn tùy thuộc vào tình hình thị trường cũng như năng lực dự trữ của các nhà cung cấp. Chúng tôi sẵn sàng hi sinh lợi nhuận, miễn sao góp phần hỗ trợ người chăn nuôi. Ông Nguyễn Ngọc An (tổng giám đốc Vissan): Không đủ năng lực cấp đông, dự trữ Để giải quyết bài toán lượng thịt heo đang dôi dư hiện nay không phải là điều đơn giản. Dù chiếm gần 10% thị trường thực phẩm tươi sống (chủ yếu tập trung ở TP.HCM), ngay cả khi chúng tôi có tăng số lượng giết mổ lên khoảng vài trăm con/ngày cũng không giải quyết được gì nhiều, chưa kể năng lực giết mổ gia súc của Vissan đang trong tình trạng quá tải. Ngoài ra, lực lượng lao động không đủ để tăng thêm sản lượng giết mổ dù đã tăng ca làm việc. Hơn nữa, nếu tăng thêm công suất giết mổ, chúng tôi phải thuê cấp đông bên ngoài, rất khó bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm sau giết mổ. T.V.N.