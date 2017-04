3 tháng đầu năm, Petrolimex lãi 1.300 tỉ đồng

Đây là thông tin do ông Bùi Ngọc Bảo, chủ tịch tập đoàn, cho biết. Do tình hình kinh tế chưa thực sự hồi phục nên sản lượng kinh doanh nội địa trong quý 1 đạt 23% so với kế hoạch năm. Theo đó, lợi nhuận quý 1-2017 cao hơn quý 1-2016 khoảng 2% sau khi trừ khoản bất thường, đạt 1.300 tỉ đồng.

Ông Bảo cũng thông tin năm 2017 tập đoàn xây dựng mục tiêu sản lượng tăng trưởng hơn 3%, song lợi nhuận thấp hơn do những lợi thế cam kết không còn. Do vậy, nếu so với kế hoạch lợi nhuận trên cơ sở loại trừ các khoản bất thường phát sinh thì vẫn cao hơn 12% so với thực hiện năm 2016.

Petrolimex cũng đặt ra việc đầu tư vào các dự án lớn liên quan đến lọc dầu, khí tự nhiên và lĩnh vực năng lượng. Ông Bảo cho biết do đây là các lĩnh vực rủi ro cao, nên Petrolimex sẽ rất thận trọng trong việc tổ chức đầu tư.

“Việc phát hành, tăng vốn phải hội tụ đủ yêu cầu làm sao sử dụng đồng vốn hiệu quả để tối đa hóa quyền lợi của cổ đông trong trung hạn, dài hạn” - ông Bảo nói.

Năm 2016, doanh thu thuần hợp nhất đạt 123.096 tỉ đồng, giảm 16% do giá xăng dầu giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn đạt 6.300 tỉ đồng, đạt mức cao nhất kể từ khi hoạt động.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn đạt 5.147 tỉ đồng, lãi cơ bản trên một cổ phiếu đạt 4.254 đồng.

Mức cổ tức mà tập đoàn dự kiến chi trả cho cổ đông cao hơn mức dự kiến là 8% và năm 2017 là 12%. Năm 2016, tập đoàn đã phát hành thành công 8% cổ phần cho cổ đông chiến lược Nhật Bản JX Nippon Oil & Energy.

N. AN