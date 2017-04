Heo sạch được bao tiêu 

Lỗ hơn 1 - 1,5 triệu đồng/con heo Ông Nguyễn Kim Đoán cho biết giá heo hơi trên địa bàn hiện còn dưới 25.000 đồng/kg, giảm hơn 50% so với cùng thời điểm này năm trước, người chăn nuôi lỗ từ 1-1,5 triệu đồng/con, nhiều người phải giao cả đàn heo cho đại lý cám để trừ nợ. Ngay cả các đại lý thức ăn chăn nuôi cũng bị vạ lây bởi tình trạng thua lỗ của người chăn nuôi, không thu hồi được tiền cám. Ngoài lý do phía Trung Quốc ngừng hoặc hạn chế mua tại một số thời điểm, việc giá heo hơi giảm mạnh còn do người chăn nuôi tăng đàn quá nhanh trước đó, khi giá heo đứng ở mức cao.