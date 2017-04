7.000 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến trong hơn 2 tháng

Số chuyến bay bị chậm, hủy khiến nhiều hành khách mệt mỏi. Trong ảnh: Hành khách chờ chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Hương

Đó là số liệu thống kê trong 3 tháng đầu năm 2017 (từ ngày 1-1 đến 15-3) được Cục hàng không VN (CAA) công bố vào ngày 17-4.

Hãng hàng không thực hiện nhiều chuyến bay nhất là Vietnam Airlines với 25.494 chuyến bay, trong đó có 2.187 chuyến chậm, chiếm 8,6% tổng số chuyến bay của hãng và 98 chuyến hủy, chiếm 0,4%.

Hãng Vietjetair thực hiện với 19.015 chuyến bay, chậm bay 2.337 chuyến, chiếm 12,3% tổng số chuyến bay của hãng, hủy 5 chuyến.

Jetstar Pacific thực hiên 8.542 chuyến bay, chậm bay 2.379 chuyến, chiếm 27,9% tổng số chuyến bay của hãng và hủy 174 chuyến.

Hãng hàng không thực hiện ít chuyến bay nhất là VASCO đã thực hiện 2.200 chuyến bay với 156 chuyến chậm, chiếm 7,1% và 60 chuyến hủy, chiếm 2,7%.

Cũng theo CAA, số lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không tăng mạnh, đạt 22 triệu khách, tăng 16,1%; số lượng hàng hóa đạt 296 nghìn tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo CAA, công tác bảo đảm an toàn hàng không được tăng cường kiểm soát kịp thời nên không có bất kỳ vụ việc lớn gây uy hiếp an toàn hàng không. Tình hình an toàn trong hoạt động vận chuyển hàng không tại các cảng hàng không cơ bản đều được đảm bảo.

CÔNG TRUNG