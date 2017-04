Hai ngày, giá vàng tăng 390.000 đồng/lượng

Công ty SJC niêm yết giá bán vàng miếng 37,25 triệu đồng/lượng, tăng thêm 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Như vậy chỉ trong vòng hai ngày, 14 và 15-4 giá vàng miếng SJC đã tăng 390.000 đồng/lượng. Đây là mức tăng khá mạnh vì suốt gần một tuần qua, giá vàng trong nước dường như đứng im dù giá vàng thế giới liên tục đi lên.

Giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 1.287,8 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 35,27 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 1,98 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã tăng 360.000 đồng/lượng so với hai ngày trước do giá vàng trong nước đi lên.

Tính chung trong cả tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 2,7% do giới đầu tư tìm đến kênh trú ẩn an toàn là vàng trước rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và Triều Tiên.

Bên cạnh đó, đồng đôla yếu do những bình luận của Tổng thống Donald Trump về rủi ro với kinh tế Mỹ từ nội tệ mạnh, cũng kéo vàng đi lên.

Tuần qua có thời điểm giá vàng thế giới tăng lên mức 1.288 USD/ounce. Hiện nhiều chuyên gia dự đoán khả năng giá vàng thế giới có thể chạm mức 1.300 USD/ounce nếu như căng thẳng chính trị gia tăng.

Ngày 15-4, giá bán USD tại các ngân hàng khá ổn định. Ngân hàng Eximbank niêm yết giá bán USD ở 22.730 đồng/USD, Ngân hàng ACB bán USD ở mức 22.720 đồng/USD còn Ngân hàng Vietcombank ở 22.725 đồng/USD.

A.H.