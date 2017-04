Buồn với dự luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiêu chí chưa ổn? Ông Vũ Đức Giang cho hay điều mà ông băn khoăn nhất trong dự luật là định nghĩa về DNNVV: có không quá 300 lao động và đáp ứng một trong hai tiêu chí có tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 100 tỉ đồng, hoặc doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỉ đồng. Bởi như thế thì hầu hết DN dệt may sẽ đều là DNNVV. Lý do, nhiều DN dệt may có tới 2.000-4.000 lao động nhưng vốn chỉ dưới 10 tỉ đồng. Cho rằng những DN như thế không nên coi là DNNVV, ông Giang đề nghị nên đưa ra các tiêu chí quy định DNNVV theo từng ngành hàng khác nhau.