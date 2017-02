Người chăn nuôi còn thua lỗ nếu chậm thay đổi

Rủi ro vì tăng đàn bán cho Trung Quốc Theo Bộ NN&PTNT, chăn nuôi heo gặp khó khăn do Trung Quốc đột ngột dừng thu mua khiến sản lượng trong nước bị dư thừa. Dù vậy, tổng số heo của cả nước tháng 1-2017 vẫn tăng 4,7 - 5,2% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu do người chăn nuôi mở rộng quy mô đàn trong những tháng cuối năm 2016 để xuất khẩu.