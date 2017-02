Đối mặt khó khăn do mưa trái mùa 

Sẽ đề xuất hỗ trợ nông dân Ông Lê Văn Hoàng - giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An - cho biết hai cơn mưa lớn vào ngày 28 tháng chạp (25-1) và mồng 6 tháng giêng (2-2) đã gây thiệt hại khá lớn cho vụ lúa đông xuân trên địa bàn. Theo thống kê vào chiều 3-2, toàn tỉnh đang có diện tích lúa đông xuân hơn 5.300ha, trong đó hơn 900ha lúa bị đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất. Theo ông Hoàng, thời tiết thất thường nên ngành nông nghiệp hoàn toàn bị động. “Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra mức độ thiệt hại để có phương hướng đề xuất hỗ trợ theo mức tác động của thiên tai” - ông Hoàng nói. (SƠN LÂM) TS Dương Văn Ni (Trường đại học Cần Thơ): Ứng phó khi không còn “hai mùa mưa nắng” Cơn mưa ngày 2-2 cho thấy biến đổi khí hậu làm thời tiết có sự thay đổi thất thường, không theo quy luật “hai mùa mưa nắng” như bao lâu nay. Do đó, cách ứng phó tốt nhất là phải thay đổi nhận thức theo hướng sẵn sàng ứng phó cho tình huống thất thường. Chẳng hạn, thay vì giữ thói quen sạ hết lúa giống vào vụ đông xuân do ít bị thiệt hại bởi thời tiết thất thường, nông dân nên chọn giống lúa có khả năng chống chịu thời tiết thay vì thiên về năng suất. Mùa nắng mình tính cả chuyện mùa mưa và mùa mưa mình tính cả chuyện mùa nắng, luôn sẵn sàng trong mọi tình huống thì sẽ giảm thiểu thiệt hại. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có giải pháp phù hợp để ứng phó với thời tiết thất thường do bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. (CHÍ QUỐC)