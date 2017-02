Gà vàng lên ngôi đón ngày Thần tài

Theo quan niệm dân gian, ngày Thần tài - tức mùng 10 tháng giêng - là ngày mang lại nhiều may mắn nhất trong cả năm. Do vậy vào ngày này, người dân có xu hướng mua vàng, nhất là các loại vàng miếng, vàng nhẫn hay vàng trang sức để cất giữ, làm đẹp, tạo ra may mắn, góp phần mang đến những khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới.