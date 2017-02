Thực phẩm dồi dào, giá tăng nhẹ

Rau củ dồi dào, giá giảm nhẹ Ông Phạm Nguyên Hưng - trưởng ban kiểm soát HTX rau Gò Công (Tiền Giang) - cho biết lượng rau do HTX cung ứng ra thị trường hiện vào khoảng 3,5 tấn rau sạch/ngày, gồm các loại như dưa leo, khổ qua, cải thìa... với giá không biến động so với trước tết. Dưa leo có giá dao động từ 8.000 - 10.000 đồng, còn khổ qua có giá từ 12.000 - 15.000 đồng/kg... Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thành Nhơn - giám đốc HTX Hòa Lộc (huyện Cái Bè, Tiền Giang), giá xoài cát Hòa Lộc hiện chỉ còn một nửa so với trước tết, với 60.000 - 70.000 đồng/kg do trúng mùa, lượng cung dồi dào trong khi nhu cầu sụt giảm. Ông Võ Chí Thiện - giám đốc HTX thanh long Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) - cũng cho biết giá thanh long giảm nhẹ so với trước tết, dao động từ 13.000 - 14.000 đồng/kg.Mậu Trường