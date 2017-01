Mùng 3 tết, rau ê hề siêu thị, giá rau xanh ở chợ cao

Ở nhiều siêu thị, hàng rau vẫn khá dồi dào, tươi nhờ chuẩn bị nguồn hàng sau tết tốt - Ảnh: NHƯ BÌNH

Mặt hàng được bà nội trợ “săn” nhiều nhất trong năm mới là rau xanh, củ, quả nên khu vực hàng tươi sống của các siêu thị khá đông đúc.

Tại siêu thị Big C Gò Vấp, quầy rau xanh đầy ắp rau tươi không khác ngày thường, các bà nội trợ kỹ lưỡng chọn rau, không có cảnh “tranh mua” như trước Tết.

Chị Thuỷ, ngụ phường 5, Q.Gò Vấp cho biết, sau nhiều ngày tiệc tùng với thịt, bánh chưng... chị muốn mua rau thơm để nấu món phở cho gia đình nên rất cần rau thơm ăn kèm.

“Rau thơm như húng, bạc hà, ngò tây.... rất tươi, xanh, chọn nhiêu cũng có. Đầu năm mà mua được rau như vậy thì giá cả cũng không quan tâm nhiều”, chị Thuỷ vừa lựa hàng vừa cho biết. Trong khi đó, quầy thịt tươi sống và thủy hải sản cũng có sẵn hàng tươi, tuy nhiên khách mua ít hơn.

Rau Đà Lạt tươi mơn mởn ở một quầy siêu thị - Ảnh: NHƯ BÌNH

Nhiều gia đình cho trẻ đến vui chơi, mua sắm ngay ngày đầu tiên các siêu thị mở cửa trở lại Ảnh: N.BÌNH

Theo đại diện hệ thống Big C, từ mùng 2 Tết, bảy siêu thị trong hệ thống gồm siêu thị gồm Big C Miền Đông, Big C Gò Vấp, Big C Trường Chinh, Big C Đà Lạt, Big C Quy Nhơn, Big C Bắc Giang và Big C Ninh Bình) đã mở cửa phục vụ.

Từ mÙng 3 Tết, toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường trở lại, nhờ kế hoạch chuẩn bị hàng trước và sau Tết nên mở cửa đầu năm, các siêu thị không bị rơi vào tình trạng hụt hàng. Cũng mở cửa mở cửa từ mồng 2 Tết, nhưng hệ thống Co.opmart chỉ hoạt động nửa ngày, từ 8g đến 12g. Lịch mở cửa này kéo dài đến ngày mồng 5 Tết, từ mồng 6 trở đi Co.opmart quay về lịch hoạt động bình thường.

Theo quan sát, hàng rau củ quả tại hệ thống này vẫn giữ giá trước Tết, rẻ hơn so với giá ở chợ lẻ tuy nhiên, hàng lại không có nhiều đặc biệt là các loại rau, trứng và thuỷ hải sản tươi sống.

Tại siêu thị Emart Gò Vấp, từ sáng sớm mồng 3 Tết, bãi giữ xe đã đông như ngày thường khi lượng khách đổ về đây mua sắm, vui chơi nhộn nhịp.

Phía trước khu vực kinh doanh hàng tự chọn, các hoạt động khuyến mãi, tổ chức hoạt náo của các thương hiệu thu hút đông trẻ nhỏ tham gia, tạo không khí đông vui. Ở phía bên trong siêu thị, quầy hàng rau xanh tầm trưa đã vơi sạch, nhân viên thu dọn các kệ hàng.

quầy rau xanh đông khách nhanh chóng hết hàng tại một siêu thị ở Gò Vấp trong ngày mÙng 3 Ảnh: N.Bình

Tuy vậy, khách vẫn có thể lựa chọn loại rau đóng sẵn từ nguồn rau sạch, rau thuỷ canh... của các doanh nghiệp được nhập trong ngày 30-1. Trong khi đó, Lotte Nam Sài Gòn (Q.7) là địa điểm ít ỏi mở cửa xuyên Tết, lượng khách ngày mồng 3 Tết bắt đầu đông hơn so với hai ngày trước, rau xanh, trái cây, thịt tươi sống vẫn là mặt hàng được chọn mua nhiều nhất.

So với mọi năm, các siêu thị nghỉ Tết ít hơn do tâm lý của người dân hiện không còn mua trữ hàng trước Tết, nhiều gia đình chọn đón Tết tại ở TP. Vì vậy, ngay khi mở cửa, lượng khách đến mua sắm, vui chơi khá nhộn nhịp. Một số nơi còn triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đầu năm.

Theo bộ phận thu mua của các siêu thị, ước tính, có khoảng 100 loại rau đạt chuẩn VietGAP được kinh doanh dịp Tết Đinh Dậu 2017 tại các hệ thống siêu thị, trong khi tổng mặt hàng gia súc gia cầm kinh doanh trong dịp này cũng được tăng thêm 20-30% do đó hàng hoá khá dồi dào trong ngày đầu năm. Giá xương đuôi heo 71.900 đồng/kg, thịt ba rọi: 80.000-95.000 đồng/kg tuỳ loại,

Giá rau xanh ở các chợ lẻ vẫn theo tâm lý giá Tết. Tuy ngay từ mồng 1 tết nhiều sạp đã mở cửa buôn bán nhưng tính đến mồng 3, số sạp bán rau củ, thuỷ hải sản, hoa quả.. vẫn khá khiêm tốn do vậy giá nhiều mặt hàng tăng cao, khách mua vắng.

Giá rau xanh ở chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) 20 đến 30% so với trước Tết như cải bẹ xanh: 30.000 đồng/kg, mồng tơi: 10.000 đồng/kg… Bà Minh, ngụ Q.Bình Thạnh, cho biết mua một ít rau thơm ở chợ gần nhà hết 15.000 đồng trong khi với lượng này, giá ngày thường khoảng 10.000 đồng.

Theo tiểu thương chợ Gò Vấp (Q.Gò Vấp), giá rau xanh đã cao từ trước Tết do thời tiết mưa nắng thất thường, sau Tết hàng chưa nhiều nên vẫn phải bán cao.

N.BÌNH