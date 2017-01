Dân đổ xô đi mua mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài 

Dừa non bằng nắm tay trên đường Ngô Tất Tố (Bình Thạnh) bán giá 20-25.000 đồng/trái - Ảnh: Nguyễn Trí

Thậm chí có loại không ai mua như dừa non nhưng cận tết được nhiều nơi bán ra với giá 20-25.000 đồng/trái.

Sáng 28 âm lịch, trời còn âm u vào buổi sáng nhiều sương mù thì dọc các cung đường như Ngô Tất Tố (Bình Thạnh), Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp)… đã khá nhộn nhịp nhờ hàng trăm các điểm bán trái cây chưng tết dã chiến mọc lên khắp nơi thu hút lượng lớn người mua.

Đặc biệt, các loại chưng theo quan niệm mâm ngủ quả với dừa, mảng cầu, đu đủ, xoài giá tăng liên tục do sức mua cận tết tăng.

Chỉ cần có miếng dán đỏ để phù hợp màu tết là những trái dừa non miền Tây chỉ bằng nắm tay được bán ra với giá từ 20-25.000 đồng/trái. Hoặc những trái dứa non vỏ ngoài còn ửng đỏ và bám phấn nhưng cũng được bán với giá từ 30-50.000 đồng/trái.

Hơn 5 tấn bưởi được một nhà vườn ở tỉnh Bình Phước chở xuống (Q.12) bán với giá 40-45.000 đồng/kg đã thu hút khá nhiều người mua - Ảnh: Nguyễn Trí

Mảng cầu, xoài, đu đủ, dứa là những chủng loại tiếp theo được bán khá nhiều, nhiều nơi đổ ra bán cả lề đường bán với giá phổ biến như mảng cầu 60-70.000 đồng/kg, xoài và đu đủ 40-50.000 đồng/kg, trái dư 5.000 đồng/trái thu hút khá đông khách chọn mua.

Đang lay hoay tìm mua thêm xoài, đu đủ tại cầu Nguyễn Văn Cừ, bà Minh (Q.8) cho biết năm nào cũng vậy trái cây chưng tết, cúng cõi của gia đình phải có mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài để mong ước sang năm mới cầu cho làm ăn đủ xài. Khác bà Minh, bà Hồng (Q.1) chọn mua thêm trái dư thay cho đu đủ với mong muốn cầu dư xài.

Các loại dưa, bưởi chưng tết cũng được bày bán khá nhiều, lượng khách chọn mua cũng đông lên khi cận tết nhờ vào chủng loại đa dạng và phong phú. Đặc biệt, dưa được tô vẽ thư pháp, phù điêu có giá đến vài trăm nghìn đồng/trái nhưng không thiếu người mua.

Dưa hấu bán có nhiều loại từ xanh, vàng có xuất xứ chủ yếu từ miền tây với giá dao động từ 25-30.000 đồng/kg, mỗi trái khi được tô, vẽ bên ngoài sẽ tính thêm từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng/trái tùy loại.

Theo người bán, giá tăng hơn so với ngày thường do nhà vườn tăng giá. Và trừ đu đủ, mãng cầu, bưởi vẫn rẻ hơn tết năm ngoái do nguồn cung dồi dào, hầu hết các loại trái cây khác đều không được mùa nên giá phải tăng.

Dưa hấu vàng Cần Thơ bán trên đường Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp) với giá 25-35.000 đồng/kg - Ảnh: Nguyễn Trí

Dứa hấu có giá 20-25.000 đồng/kg, mỗi trái được khắc vỏ ngoài sẽ cộng thêm 80-100.000 đồng - Ảnh: Nguyễn Trí

NGUYỄN TRÍ