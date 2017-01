Mua sắm Tết: Bưởi Thúng 1 triệu đồng/trái vẫn hút người mua

Hà Nội: đào nở sớm, giá tăng Nhà bà Nguyễn Thị Quế ở Phú Thượng, Hà Nội có khoảng 50 gốc đào. Một tháng trước nắng nóng khiến đào nở sớm, giờ đúng vụ giá cao lại không nhiều đào đẹp khiến mẹ con bà cứ tiếc hùi hụi. Giá đào cành ở chợ hoa Hàng Lược 27 tết cứ lên đều và không nhiều đào đẹp. Sáng 27 tết, mẹ con bà Quế đứng canh độ 20 cành đào đặt ở khoảnh đất 3m2. Gọi là cành, nhưng phần lớn trong số này là đào cành nhỏ, chỉ dành đặt bàn làm việc, bàn ăn hoặc đào dăm bày ban thờ. Những cành đào to, hoa dầy cánh và thắm, bà Quế cho hay đã bán phần lớn cho khách đến mua tại vườn, một phần là tháng trước nắng nóng nên hoa nở rất sớm. “Gia đình chúng tôi trồng đào cành, thoạt nhìn không đẹp bằng đào hạt nhưng bền hoa hơn, còn đào hạt thì hoa mới nhìn đẹp nhưng dễ sun và rụng cánh. Đào vùng chúng tôi vốn đẹp có tiếng, đào của các vùng khác bong không to, cánh dày bằng”- bà Quế chia sẻ. Ở chợ hoa hàng Lược, năm nay một cành đào cỡ nhỏ đã có giá 200.000đ, loại bé hơn chỉ dành bày ban thờ cũng khoảng 100.000đ/cành, những cành đào to hơn, giá ngay tại vườn cũng đã 500.000đ-1 triệu đồng/cành. Chị Nguyệt là công chức mới lấy chồng về một gia đình trồng đào ở chân cầu Nhật Tân, Hà Nội năm nay mở quầy đào trên mạng xã hội, mấy hôm nay rất đắt hàng. Chị cho biết đào bích nhiều và dễ mua hơn đào phai, và giá cũng phải chăng hơn, những cành đào phai đẹp, nhiều nút lộc và nụ giờ rất hiếm. Vườn nhà chồng chị hiện còn 5-6 cây đào phai, nhưng phần lớn là đã đánh dấu có người mua, chỉ còn đang gửi tạm nhà vườn. Trong khi đó thì giá quất rất rẻ. Người Hà Nội sang xuân ngoài các loại hoa bày thêm như hải đường, trạng nguyên, thủy tiên, lan, thì nhất định nhà nào cũng phải có một cành đào hoặc chậu quất, sang hơn là có cả đào và quất. Theo bà Quế, mặc dù giá đào có cao hơn những năm trước chút đỉnh, nhưng quất thì rẻ hơn, cây quất to, đến 4 tầng quả mà chỉ 600.000đ. Đến 27 tết, đã có một số công sở được nghỉ, người người ra phố thăm nom họ hàng và ngắm hoa, mua sắm hàng hóa, giá các loại dịch vụ bắt đầu tăng, đánh giày tăng từ 10.000đ lên 15.000đ/đôi, rửa xe cũng bắt đầu tăng giá nhẹ và sẽ tăng mạnh vào 30 tết.