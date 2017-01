Sắm giày đi tết 50.000 đồng/đôi, quần jean 70.000 đồng/cái

Cơ sở dệt may nhỏ lẻ bung hàng Các cơ sở may nhỏ lẻ là nguồn cung cấp quan trọng hàng “xôn”, hàng giảm giá. Theo anh Trần Thanh Hùng - chủ cơ sở may quần áo jean Trần Hùng (chợ Tân Bình, Q.Tân Bình), hàng trăm cơ sở may quần áo tại khu vực chợ Tân Bình phải tăng lượng hàng bán ra gấp 3-4 lần ngày thường. Đang tất bật đóng hơn 3.000 quần jean bỏ đi Long An, anh Hùng nói cả tháng qua cứ hai ngày là anh đóng 2.000-3.000 quần áo jean đi tỉnh với giá bán sỉ rẻ hơn bán lẻ 20-30%, ở mức 100.000-150.000 đồng/cái. Ngoài ra, anh Hùng cho biết tết năm nay lượng quần áo bán đi Campuchia cũng tăng đáng kể so với mọi năm. Đặc biệt là jean và kaki, nên hai tháng cuối năm các chủng loại này bán ra chiếm khoảng 70% lượng bán cả năm.