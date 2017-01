Hồng, xoài, dưa hấu... tết giá cao; quýt, bưởi, vú sữa... trầm lắng

Tăng cường khuyến mãi Tết năm nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh rau củ, thực phẩm tăng cường khuyến mãi để thúc đẩy bán hàng... Công ty An Phú Đà Lạt công bố đưa ra thị trường hơn 20 chủng loại sản phẩm rau củ quả phục vụ tết. Để người tiêu dùng dễ tiếp cận với sản phẩm trong khoảng thời gian một tháng giáp tết, An Phú Đà Lạt sẽ giảm giá 10-20% nhiều mặt hàng so với ngày thường. Theo ông Nguyễn Văn Thành, đại diện An Phú Đà Lạt, lượng rau củ phục vụ tết tại Lâm Đồng khá dồi dào nên phần lớn giá bán ra đều ổn định, thậm chí nhiều chủng loại giảm 30-40% so với ngày thường. Nhiều loại thực phẩm khác năm nay cũng được tăng cường khuyến mãi. Đại diện Công ty Vĩnh Thành Đạt nêu sẽ có đợt khuyến mãi để tăng lượng bán hàng. Theo đó, sẽ giảm giá trứng gà, vịt từ 1.000 - 2.000 đồng/vỉ. Phía Vissan cũng cho hay trong ba ngày từ 27 đến 29 tháng chạp, công ty này sẽ giảm giá 4.000 - 8.000 đồng/kg thịt heo tùy loại.Trần Mạnh - Nguyễn Trí