Tìm mua đặc sản tết sạch, nguồn gốc rõ ràng

Giá chỉ nhích nhẹ Chị Nguyễn Thị Tường Vy, chủ sạp 54 chuyên bán đặc sản Quảng Nam và Đà Nẵng tại chợ Bà Hoa, cho biết đến thời điểm này lượng mua chưa nhiều, nhưng giá một số mặt hàng đã tăng 10-15% so với ngày thường, với bánh thửng 20.000-30.000 đồng/chục, bánh tét 40.000-50.000 đồng/đòn, bánh chưng 60.000-70.000 đồng/cái 1kg... Tuy nhiên theo chị Vy, giá nhiều mặt hàng vẫn ổn định so với tết năm ngoái nhờ lượng hàng dồi dào. Tương tự, các nhà kinh doanh đặc sản miền Bắc cho biết giá hàng tết cũng nhích nhẹ 10-15% so với ngày thường, như bánh chưng tăng từ 90.000 đồng lên 100.000-120.000 đồng/cái 1,5kg, phật thủ hơn 200.000 đồng/trái, bưởi Diễn 90.000-100.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, từ 20 tháng chạp sức mua các loại đặc sản tết đã tăng gấp 3 lần so với những ngày trước đó và dự kiến tăng mạnh vào những ngày cận tết.