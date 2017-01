Hàng tết “đại gia”

Bò Kobe nuôi ở VN ra thị trường Ông Nguyễn Trí Đức Vũ, giám đốc Công ty cổ phần Bò Kobe VN, cho biết lượng khách đặt bò Kobe nuôi tại VN làm quà biếu và tiêu dùng trong dịp tết đã tăng nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, do đang trong quá trình phát triển nên đàn bò của công ty chưa đủ cung cấp số lượng lớn ra thị trường. “Hiện mỗi tuần công ty chỉ đưa ra thị trường một con bò Kobe. Tuy nhiên năm nay chúng tôi cũng đã chủ động giảm giá bán xuống để nhiều người tiêu dùng tiếp cận được loại thịt bò cao cấp này” - ông Vũ cho biết. Hiện thịt bò Kobe VN đang bán ra loại cao cấp nhất là thăn bò với giá 2,6 triệu đồng/kg, giảm so với mức 3 triệu đồng/kg khi mới giới thiệu ra thị trường vào đầu năm ngoái. So với thịt bò Úc đang bán trên thị trường, giá thịt bò Kobe cao hơn 6-7 lần.