​Bán điện lỗ gần 400 tỉ đồng, EVN vẫn lãi trên 2.132 tỉ đồng

Không khẳng định sẽ điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2017 nhưng lãnh đạo Bộ Công thương và EVN đều cho biết hiện có nhiều khoản chi phí như chênh lệch tỉ giá chưa được phân bổ, cùng xu hướng tăng giá nguyên liệu đầu vào đang tạo gánh nặng và sức ép lớn lên giá điện trong năm 2017.

Báo cáo về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2015, Bộ Công thương cho biết tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2015 là 234.736,14 tỉ đồng, tương ứng mức giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2015 1.633,74 đồng/kWh.

Tuy nhiên, doanh thu bán điện năm 2015 lại đạt thấp hơn, với 234.339,52 tỉ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện 1.630,96 đồng/kWh.

Như vậy, riêng hoạt động sản xuất kinh doanh điện của EVN trong năm 2015 đã lỗ gần 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhờ vào thu nhập từ các hoạt động khác có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trên 2.529 tỉ đồng, nên trong năm 2015 EVN đã có lãi khoảng 2.132,74 tỉ đồng.

Các khoản thu như từ hoạt động tài chính và lãi tiền gửi trên 1.324 tỉ đồng, tiền bán công suất phản kháng 871 tỉ đồng, từ cổ tức và lợi nhuận khoảng 88 tỉ đồng…

Đáng chú ý, Bộ Công thương cho biết giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2015 được công bố như trên chưa bao gồm khoản chênh lệch tỉ giá. Theo đó, tính đến ngày 31-12-2015 khoản chênh lệch tỉ giá còn treo trên 9.806 tỉ đồng, cùng cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM 580 tỉ đồng.

Theo ông Đinh Quang Tri - phó tổng giám đốc EVN - trong năm 2015 tập đoàn đã tự xử lý được 3.500 tỉ đồng chênh lệch tỉ giá. Mặc dù giá khí và giá dầu giảm đã giúp EVN tiết giảm chi phí được khoảng 5.000 tỉ đồng, nhưng số tiền chênh lệch tỉ giá còn lại theo quy định sẽ được phân bổ vào giá điện trong thời gian tới.

"Theo kế hoạch phải hạch toán hết trong năm, nhưng sẽ đẩy giá điện lên cao, nếu giá không lên EVN sẽ bị lỗ. Chênh lệch tỉ giá do khách quan nên EVN báo cáo Bộ Công thương cho phép hạch toán dần trong 5 năm, hoặc đưa vào giá điện, hoặc EVN cố gắng giảm giá thành để giảm sức ép tăng giá" - ông Tri bày tỏ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương - cũng cho biết thêm Bộ Công thương đã lập tổ công tác kiểm tra giá thành điện năm 2015. Theo đó, tỉ giá trung bình 21.948 đồng, tăng 726 đồng so với tỉ giá bình quân năm 2014.

Hiện EVN phải trả bằng tiền USD cho các khoản chi phí nhiên liệu cho nhà cung cấp khí, trả tiền điện nhập khẩu từ Trung Quốc và Lào, mua điện từ một số nhà máy BOT như Phú Mỹ 2, nhiệt điện Mông Dương…

Liên quan đến các khoản chi phí xây dựng các công trình phúc lợi như biệt thự, sân tennis, hồ bơi… ông Tuấn khẳng định theo quy định của Bộ Tài chính về chi phí xây dựng công trình phúc lợi, việc xây dựng các công trình trên đều phải sử dụng từ nguồn quỹ phúc lợi của tập đoàn.

Do đây không phải là chi phí sản xuất, kinh doanh điện nên sẽ không tính trong giá thành điện.

Tuy nhiên, với các khoản còn “treo” và chưa được hạch toán vào giá thành điện, lãnh đạo Bộ Công thương cho biết theo đúng quy định các khoản này sẽ được phân bổ vào giá điện.

Ngoài ra, việc tăng giá than từ cuối năm 2016 cũng đang tạo áp lực lớn lên giá thành sản xuất kinh doanh điện, do các nhà máy nhiệt điện than chiếm tỉ trọng khá cao.

“Hiện Bộ Công thương đã chỉ đạo EVN khẩn trương xây dựng giá cơ sở năm 2017, tính toán dựa trên kết quả kiểm tra chi phí giá thành và sản xuất năm 2015 và ước thực hiện năm 2016. Theo đó bộ sẽ thẩm định giá, nếu có biến động của yếu tố đầu vào thì mới tiến hành điều chỉnh. Còn tại thời điểm này đang kiểm tra nên chưa có quyết định về điều chỉnh giá điện” - ông Tuấn khẳng định.

NGỌC AN