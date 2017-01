Giá rau Đà Lạt “nhấp nhổm” tăng

TP.HCM: sẽ đưa rau truy xuất ra chợ truyền thống Phát biểu tại buổi triển khai chương trình “Nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả tại TP.HCM” ngày 18-1, ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho rằng việc truy xuất nguồn gốc thịt heo, rau quả là cần thiết và được người tiêu dùng hoan nghênh, hưởng ứng. Tuy nhiên, theo ông Liêm, hoạt động này không nên dừng lại ở các siêu thị mà cần mở rộng ra chợ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Để làm được điều này cần mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao chất lượng, đặc biệt là sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan ban ngành. “Trước mắt có HTX Phú Lộc và Phước An tham gia chương trình truy xuất nhưng số lượng rau còn quá ít so với nhu cầu của người tiêu dùng. Do đó, cần huy động thêm nhiều HTX nông nghiệp khác tham gia, tạo thành chuỗi liên kết bền vững, có giá trị và đạt chất lượng cao” - ông Liêm nhấn mạnh. Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Trung - giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM - cho biết chương trình được triển khai đồng loạt tại các điểm của siêu thị Co.op Mart với 33 điểm, Big C (10 điểm), siêu thị Lotte Q.7, chợ phiên nông sản an toàn tại Kỳ Hòa (Q.10)... Số lượng rau được truy xuất 5,3 tấn/ngày do HTX Phú Lộc và Phước An cung cấp và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thành Nhân - tổng giám đốc Saigon Co.op, một trong những đơn vị tham gia chương trình này - cho biết mỗi ngày hệ thống này sẽ phân phối từ 100-120 tấn rau củ quả có truy xuất nguồn gốc. So với nhu cầu của khách hàng trong dịp tết, con số này còn quá thấp nên cần mở rộng ra nhiều nhà cung cấp khác, bên cạnh hai HTX tham gia chương trình này. Cùng ngày, ghi nhận tại siêu thị Co.op Mart Rạch Miễu (Q.Phú Nhuận) cho thấy rất đông khách hàng tìm hiểu, dùng điện thoại truy xuất thử nguồn gốc rau quả. Cầm trên tay bó rau cải ngọt xanh mướt sau khi hí hoáy dùng điện thoại truy xuất, chị Mỹ Duyên (đường Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh) cho biết rất hài lòng về thông tin hiển thị trên smartphone. Theo chị Duyên, trong khi thịt heo chỉ mới truy xuất được nơi nuôi, giết mổ và vận chuyển thì thông tin về rau lại chi tiết và đầy đủ hơn, như ngày giờ bón phân, loại thuốc bảo vệ, nông dân trồng theo tiêu chuẩn nào... “Đây là thông tin rất hữu ích cho người dùng, nên mở rộng hoạt động này ra các chợ truyền thống bởi nhiều người dân hiện vẫn có thói quen mua hàng tại chợ truyền thống” - chị Duyên nói. CÔNG TRUNG