Đồng bằng sông Cửu Long dồi dào rau sạch

Ông Nguyễn Văn An, giám đốc HTX rau an toàn Gò Công (thị xã Gò Công, Tiền Giang), cho biết do không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình hình hạn mặn như năm trước, hoạt động sản xuất rau của các xã viên HTX trong năm nay khả quan hơn, nguồn cung cho thị trường tết khá dồi dào, với sản lượng cung ứng ra thị trường khoảng 2,5 - 3,5 tấn rau sạch/ngày.

Theo ông An, các loại rau truyền thống như cải ngọt, cải thìa, khổ qua và dưa leo được sản xuất nhiều, trong đó khổ qua và dưa leo cho năng suất rất cao. Do đó giá một số loại rau củ đang có xu hướng giảm so với cùng thời điểm này năm trước.

Được biết, tổng diện tích rau sản xuất Vietgap trên địa bàn Tiền Giang hiện vào khoảng 450ha, ngoài tiêu thụ tại địa phương còn cung cấp cho thị trường TP.HCM hàng chục tấn rau/ngày.

Tương tự, nhiều nông dân trồng rau sạch tại tỉnh An Giang cho biết giá rau đang ở mức thấp trong những ngày cận tết.

Ông Đào Văn Quyết (huyện Châu Thành), một nông dân trồng rau, cho biết hiện các loại rau củ của bà con nông dân đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch, năng suất cao hơn nhiều vụ trong năm và cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, với diện tích trồng tăng và năng suất cao, nhiều người trồng rau lo lắng sẽ xảy ra tình trạng dội chợ. “Hi vọng dịp cận tết giá rau củ sẽ lên chứ không đứng ở mức thấp như hiện nay” - ông Quyết nói.

Đặc biệt, tại TP Châu Đốc và huyện An Phú (An Giang), nhiều nông dân cũng lần đầu tiên đầu tư trồng dưa lưới với tổng diện tích hơn 5.000m2.

Ông Hồ Tấn Phong, tổ trưởng tổ sản xuất rau an toàn P.Châu Phú B (TP Châu Đốc), cho biết toàn bộ sản lượng dưa lưới này đã được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với hai doanh nghiệp trên địa bàn ngay từ đầu vụ, với giá 40.000 đồng/kg.

“Trong năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất nếu được doanh nghiệp ký bao tiêu với giá hợp lý” - ông Phong nói.

Bà Trần Thanh Tâm - giám đốc Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre) - cho biết đây là năm đầu tiên trung tâm này tung ra các loại rau sạch như cải bẹ xanh, đọt rau lang, khổ qua với số lượng khoảng 100kg/ngày, đặc biệt là khoảng 2.500 trái dưa lưới Nhật Bản cho mùa tết năm nay.

Theo bà Tâm, do trồng theo quy chuẩn rau sạch nên giá cũng cao hơn khoảng 20% so với các loại rau thông thường, nhưng mục đích chủ yếu là thăm dò và quảng bá sản phẩm chứ chưa chú trọng đến số lượng và lợi nhuận.

MẬU TRƯỜNG - BỬU ĐẤU