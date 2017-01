Lựa chọn nhà đầu tư xứng tầm để kinh doanh casino

Ông Đinh Khoa Toàn (chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang):Một tín hiệu tích cực cho du lịch Phú Quốc Một dự án xây dựng khu vui chơi giải trí phức hợp có hoạt động casino trên địa bàn Phú Quốc đang trong giai đoạn hoàn thiện, do doanh nghiệp trong nước đầu tư và đáp ứng tiêu chí giá trị đầu tư trên 2 tỉ USD. Khi casino này đi vào hoạt động, Phú Quốc có thêm một sản phẩm du lịch đặc biệt, ngân sách sẽ có thêm một nguồn thu không nhỏ từ ngành công nghiệp không khói này. Việc cho du khách Việt vào chơi trong casino là phù hợp, một tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch của Phú Quốc. Khi casino ở Phú Quốc đi vào hoạt động, chính quyền sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải có vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm ở mức độ nhất định, trên cơ sở phối hợp tốt với các cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo an ninh trật tự. Về lâu dài, cần phải có các giải pháp nhằm hình thành văn hóa tham gia trò chơi có thưởng một cách tích cực cho người Việt Nam. H.T.DŨNG - K.NAM