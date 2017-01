​Ninh Bình phản ứng mức thu phí cảng biển của Hải Phòng

Xe vào cảng ở Hải Phòng sẽ phải mất thêm thời gian, chi phí để nộp tiền phí hạ tầng cảng biển - Ảnh: Tiến Thắng

Trong văn bản vừa báo cáo lên Thủ tướng Chính Phủ về mức thu “phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng” (doanh nghiệp gọi tắt là phí hạ tầng cảng biển) của Hải Phòng (Tuổi trẻ ngày 5-1 đã phản ánh trong bài Choáng với phí hạ tầng cảng biển), UBND tỉnh Ninh Bình cho rằng Hải Phòng chưa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp của Ninh Bình - PV).

Cụ thể, mức thu phí với hàng tạm nhập - tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan… với một container 20 feet Hải Phòng thu tới 2,2 triệu đồng; container 40 feet là 4,4 triệu đồng. Mức thu phí hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là 250-500 ngàn đồng/container.

Như vậy, theo UBND tỉnh Ninh Bình, mức thu phí đối với hàng tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan gấp 9 lần mức thu đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu bình thường. Điều này cho thấy có sự phân biệt giữa hàng hóa xuất, nhập khẩu thông thường với hàng hóa gửi kho ngoại quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Để tạo sự bình đẳng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Thủ tướng có ý kiến với HĐND Hải Phòng xem xét, sửa đổi lại mức phí thu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi kho ngoại quan phục vụ sản xuất kinh doanh, thống nhất với mức thu phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu khác làm thủ tục hải quan tại Hải Phòng.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội tiếp tục gửi thư bày tỏ chưa đồng tình với việc thu phí ở Hải Phòng.

Ghi nhận trong ngày 9-1 tại một số điểm thu phí, trung bình phải mất từ một đến hai giờ đồng hồ doanh nghiệp mới có thể hoàn tất thủ tục kê khai và nộp tiền phí cảng biển. Ngồi hì hục viết tờ khai phí, anh T.V.B. (đại diện Công ty Cổ phần C.) cho biết có hai bản kê khai giống nhau nhưng vẫn phải viết bằng tay chứ không được in giấy than nên khá mất thời gian.

Dù hai bản kê khai có nội dung giống nhau nhưng khi kê khai nộp phí ở Hải Phòng, doanh nghiệp phải viết bằng tay cả hai bản, chứ không được in giấy than, do đó mất khá nhiều thời gian - Ảnh: Tiến Thắng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Sơn - phó chủ tịch kiêm trưởng đại diện văn phòng khu vực phía Bắc của Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam - cho hay đơn vị này vừa gửi kiến nghị phản đối thu phí hạ tầng cảng biển mà TP Hải Phòng đang triển khai lên Thủ tướng Chính phủ cũng như UBND TP Hải Phòng.

L.THANH - TIẾN THẮNG