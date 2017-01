Hơn 30.000 tấn quýt hồng Lai Vung phục vụ tết

Dù sản lượng giảm do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng quýt hồng Lai Vung mùa tết năm nay có trái đẹp hơn, đồng đều hơn - Ảnh: THÀNH NHƠN

Do thời tiết bất lợi, nắng nóng trùng với thời điểm cây ra hoa khiến bông quýt rụng nhiều, trái đậu ít khiến sản lượng giảm khoảng 5.000 tấn so với năm ngoái. Tuy nhiên, trái quýt năm nay to đều, mẫu mã đẹp, lên màu vàng cam đúng dịp Tết Nguyên đán.

Hiện thương lái đã đến tận vườn đặt cọc với mức giá khá cao, khoảng 25.000 - 27.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái khoảng 5.000 đồng/kg.

Được biết, toàn huyện Lai Vung hiện có khoảng 800ha quýt hồng, tập trung ở các xã Long Hậu, Long Thắng, Vĩnh Thới...

Quýt hồng Lai Vung là trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp, hằng năm cung ứng cho thị trường TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh Đông Nam bộ vào dịp tết.

THÀNH NHƠN