Công bố đường dây nóng nhận tin chất lượng thực phẩm dịp tết

TTO - Ngày 8-1, chương trình Lắng nghe và trao đổi số đầu tiên năm 2017 đã diễn ra với chủ đề: “Tết Đinh dậu 2017: An toàn - tiết kiệm - hạnh phúc”. Chương trình do HĐND TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

Các khách mời tham gia chương trình lắng nghe và trao đổi ngày 8-1 - Ảnh: MAI HƯƠNG

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về chất lượng thực phẩm dịp tết đã được công bố (số 08 39301714). Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh cho biết tết năm nay, chủ trương của TP là quyết tâm đưa ra thị trường những thực phẩm sạch phụ vụ người dân ăn tết.

Đường dây nóng báo tin thực phẩm bẩn, hàng trôi nổi

Cụ thể, theo ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Coop, đơn vị đã triển khai đến mọi nhà cung cấp đề nghị phải kiểm soát hàng hóa chặt chẽ. Các xe xét nghiệm lưu động có mặt tại các hệ thống phân phối để loại ngay các mặt hàng không đảm bảo chất lượng.

Dưới góc độ quản lý về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chi cục phó Chi cục quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm TP thông tin trước, trong và sau tết, các đoàn kiểm tra của TP sẽ chú trọng kiểm tra chất lượng của những sản phẩm như thịt, cá, rau, trứng; Các sản phẩm chế biến thường dùng trong dịp tết như rượu, bia, bánh mứt. Bà Mai cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng 08 39301714 để người dân có thể báo các thông tin về chất lượng thực phẩm. Nhân viên chi cục sẽ trực điện thoại trong tất cả các ngày tết để tiếp nhận tin báo về an toàn vệ sinh thực phẩm và các sự cố liên quan đến ngộ độc thực phẩm của người dân.

Ông Nguyễn Văn Bách, Phó chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường TP nói nếu người dân TP thấy có bất cứ biểu hiện bất thường nào liên quan đến sản xuất, tiêu thụ hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn đều có thể phản ánh ngay đến chi cục qua đường dây nóng số 08.39256875. Ngoài ra, bà con còn có thể cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thị trường cấp quận huyện để nhanh chóng xử lý.

Giảm giá mạnh thịt heo, gà, trứng

Phó giám đốc Sở Công thương Nguyễn Huỳnh Trang nói rằng tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đã có thể đảm bảo dẫn dắt thị trường và ổn định cung cầu hàng hóa. Về giá cả, các doanh nghiệp này cam kết ổn định giá thời gian trước, trong và sau tết. Riêng 2 ngày cận tết, nhiều doanh nghiệp sẽ giảm giá sâu các mặt hàng như thịt heo, thịt gà, trứng.

Tham gia chương trình, đại diện Công ty Vissan cho hay công ty đã chuẩn bị 3.200 tấn thực phẩm tươi sống, 3000 tấn thực phẩm chế biến phục vụ tết. Đặc biệt trong 5 ngày cận tết, Vissan sẽ giảm mạnh giá thịt heo phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân thông tin thêm năm nay, ngoài sản phẩm chủ lực là trứng sạch, công ty còn chuẩn bị khoảng 500 tấn gà cung cấp cho thị trường. Đặc biệt là mặt hàng gà nguyên con, “gà bẻ cánh hoa” ( gà chéo cánh) để phục vụ nhua cầu mua gà cúng ông bà.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh việc truy xuất nguồn gốc thịt heo là một việc khó nhưng hiện TP đã triển khai và kết quả ghi nhận bước đầu là khả quan, làm tiền đề để tiến tới việc xây dựng cách thức, cơ chế để truy xuất nguồn gốc các mặt hàng khác như rau quả, trứng. các loại thịt khác. Theo ông Tuyến, đây là mục tiêu mà TP.HCM hướng tới và quyết tâm thực hiện nhằm cung cấp cho người dân công cụ để chủ động chọn lựa sản phẩm tươi, sạch, đạt tiêu chuẩn cho bữa ăn hàng ngày.

Tưng bừng đường hoa, đường đèn, đường sách Theo Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP, tết năm nay, đường đèn nghệ thuật, đường hoa, đường sách sẽ được kết nối với nhau theo cùng một chủ đề: “TP mang tên Bác- khát vọng ngời sáng”. Nếu như mọi năm, TP chỉ có khoảng 5 con đường được trang trí ánh sáng nghệ thuật thì năm nay con số lên đến 13 đường. Đường hoa sẽ có nhiều loại hoa quý, đẹp hơn. Riêng đường sách sẽ có thêm loại hình sách điện tử phục vụ du khách tham quan.

