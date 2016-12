Nông dân xoay xở cứu hoa tết

Nhộn nhịp cho thuê mai tết Thường vào xế chiều, khi ánh mặt trời dịu bớt cũng là lúc anh Nguyễn Văn Tài tất bật tạo hình cho những cây mai trị giá hàng trăm triệu đồng để chuẩn bị giao cho khách. Anh Tài cho biết vườn có đủ loại, từ mai cổ thụ chuyên dành cho các công sở đến mai bonsai cổ thụ cho giới đại gia. Hiện đã có người đến đặt thuê hơn chục gốc với giá trung bình 20-30 triệu đồng/gốc để chưng tết nhưng khoảng 20-29 âm lịch mới giao hàng. “Vườn tui giờ có những gốc lớn cho thuê chơi tết với giá 80-100 triệu đồng mỗi gốc. Mới đây, may mắn tôi bán được hai cây mai lớn thu về hơn 400 triệu đồng” - anh Tài phấn khởi cho biết. Không chỉ anh Tài, các chủ vườn mai ở TP.HCM cho biết dịp tết sắp tới người dân có xu hướng chuyển sang thuê mai kiểng để về chưng tết thay vì mua, do giá thuê chỉ bằng 30-50% giá mua cây hoa mai. Ông Phước Lực, chủ vườn mai Bốn Mùa (Q.12), cũng cho biết đến thời điểm này số lượng cây mai cho thuê của ông đã tăng hơn 50% so với năm ngoái, trong khi số khách mua lại giảm. Những ngày này, dọc đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức) đã sớm có những chậu mai to, xum xuê lá được các chủ vườn đem ra trưng bày. Ông Nguyễn Văn Hòa (Q.Gò Vấp), một khách hàng thuê hoa mai, lý giải thay vì mua mất trên chục triệu đồng chỉ chơi vài ngày tết, thuê hoa tiện ích hơn nhiều. Hiện nay, trên thị trường có nhiều mức giá cho thuê mai tết. Giá cho thuê hoa mai tết được tính bằng 1/3 giá trị của cây. Một chậu mai từ 3-5 tuổi, có hoa nở đẹp được cho thuê với giá từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng/cây. Nhà vườn còn bao trọn gói các dịch vụ vận chuyển, trang trí, đảm bảo việc hoa sẽ nở đúng lịch. CÔNG TRUNG