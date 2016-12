Lo ATM thiếu tiền vì… kẹt xe

Nhu cầu chi lương, thưởng tết tăng Hiện trên địa bàn TP.HCM có 4.214 máy ATM đang hoạt động, chỉ tăng 38 máy so với cuối năm 2015. Trong khi đó, tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn TP có 10,7 triệu thẻ đang hoạt động, trong đó 8,4 triệu thẻ nội địa và 2,3 triệu thẻ quốc tế. NH Nhà nước TP cho biết đến nay nhu cầu chi tiêu tiền mặt của các NH đã tăng cao. Tổng doanh số chi tiền mặt tháng 12 dự kiến tăng tới 42,4% so với tháng 11 và tăng 3,7% so với cùng kỳ 2015 do đã vào cao điểm chi trả lương, thưởng tết cho người lao động.