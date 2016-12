Tại sao nhiều khách sạn nghỉ dưỡng chọn tập đoàn quản lý ngoại?

Có một điều đặc biệt là phần lớn các dự án đẳng cấp 5 sao với mức vốn đầu tư khủng lại do các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới quản lý, vận hành.

Movenpick Cam Ranh Resort - một trong những khu khách sạn nghỉ dưỡng do Tập đoàn Movenpick Hotel & Resort của Thụy Sĩ quản lý - Ảnh: M.CHÂU

Trên thế giới có rất nhiều tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng như: AccorHotels, InterContinental Hotels Group, Starwoods Hotels & Resorts, Movenpick Hotels & Resorts, Global Hyatt, Carlson Rezidor Hotel, Four Seasons… nhưng các tập đoàn này chủ yếu chỉ quản lý khách sạn mà ít khi đầu tư và xây khách sạn.

Tại Việt Nam cũng vậy, hàng loạt khu resort được xây dựng tấp nập ở những khu nghỉ mát nổi tiếng, tuy nhiên rất nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao do các tập đoàn quốc tế quản lý.

Ông Nguyễn Trần Nam, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng hiện nay các chủ đầu tư bất động sản Việt Nam đang tích cực tham gia xây dựng các dự án khách sạn để đáp ứng sự phát triển của ngành du lịch.

Tuy nhiên, để tạo được bộ máy, hệ thống quản lý, vận hành chuyên nghiệp và gây dựng được thương hiệu ra thế giới, chiếm được lòng tin của khách hàng là điều không dễ dàng.

Nếu thuê tập đoàn quản lý đã có thương hiệu quốc tế thì phí truyền thông, marketing trên toàn thế giới rất thấp mà lượng khách vẫn cao hơn nhiều. Chính vì vậy, việc thuê các đơn vị quốc tế quản lý là một sự lựa chọn đúng đắn và là con đường nhanh nhất của các chủ đầu tư trong nước. Ông Nguyễn Trần Nam, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Hơn thế, tại Việt Nam lĩnh vực quản lý khách sạn còn rất mới mẻ, để phát triển được phải bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền bạc để đào tạo nhân sự và quảng bá thương hiệu ra thị trường quốc tế.

Chi phí đào tạo nhân sự, quảng cáo ra nước ngoài cũng rất tốn kém, tổng chi phí cho quảng bá thương hiệu có thể còn lớn hơn việc thuê tập đoàn quốc tế quản lý.

Theo vị này, hiện nay các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao muốn đảm bảo lượng khách và cho thuê với giá cao thì phải hướng đến nguồn khách quốc tế mà đây chính là một lợi thế của các nhà quản lý nước ngoài.

“Bởi họ đã đi trước chúng ta hàng chục năm ở ngành quản lý khách sạn nên thương hiệu của họ đã rất phát triển. Với kinh nghiệm quản lý lâu đời, nắm trong tay hàng trăm khách sạn và mạng lưới hội viên, các tập đoàn này dễ dàng tiếp cận nguồn khách quốc tế đa dạng, mang lại lượng khách dồi dào cho các chủ đầu tư Việt”, ông Nam phân tích.

Một vấn đề nữa là tại Việt Nam, khách du lịch nội địa thường đi du lịch nhiều vào mùa hè trong khi khách nước ngoài thường đi du lịch nhiều vào mùa đông.

Ở điểm này, thương hiệu quốc tế sẽ tiếp tục phát huy được lợi thế, giúp các khách sạn, khu nghỉ dưỡng của chúng ta được “lấp đầy” vào mùa đông”.

Thông thường, khách du lịch nghỉ dưỡng chia thành hai loại: loại khách đi theo tour và khách đi riêng lẻ.

Với khách đi theo tour, họ thường chi trả trọn gói từ vé máy bay, ăn, ở, địa điểm tham quan đến bảo hiểm và họ thường hướng đến những khách sạn giá bình dân, giá rẻ.

Đối với những khách sạn này thì thương hiệu là vấn đề không quá quan trọng, họ có thể ký hợp đồng với các công ty du lịch để duy trì lượng khách.

Tuy nhiên, với những khách cao cấp, ở khách sạn 5 sao thường đi theo hình thức riêng lẻ nhiều hơn, họ sẽ tự đặt phòng qua mạng hoặc liên hệ trực tiếp. Do đó, thương hiệu khách sạn với họ đặc biệt quan trọng.

Trên thực tế, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng do tập đoàn nước ngoài quản lý thường bán được giá phòng cao hơn nhiều so với các đơn vị quản lý nội.

Khảo sát tại Khánh Hòa, một khu vực đang rất sôi động với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thì các khu nghỉ dưỡng 5 sao do tập đoàn ngoại quản lý thường có mức giá cho thuê phòng cao hơn.

Chẳng hạn như, khách sạn Fusion Resort Nha Trang do Tập đoàn Serenity (Hà Lan) quản lý đang cho thuê phòng với mức giá từ 10-20 triệu đồng/đêm.

Trong khi đó, một số khách sạn 5 sao khác do các công ty trong nước tự quản lý như The An Nam, Golden Peak Resort & Spa, Riviera Beach Resort & Spa… cho thuê với mức chỉ từ 5-8 triệu.

Hiện nay, xu hướng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngày càng đông, trung bình khoảng 8 triệu lượt người/năm thì việc chuyên nghiệp hóa các dịch vụ du lịch, lưu trú ngày càng cần thiết.

Các đơn vị quản lý quốc tế áp dụng tiêu chuẩn chung cho cả hệ thống trên toàn cầu sẽ đảm bảo các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam luôn được cung cấp hệ thống dịch vụ cho khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Có thể nói, trong kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng, việc gắn một thương hiệu quốc tế danh tiếng là rất quan trọng.

Với du khách nước ngoài, khi tìm kiếm một khách sạn hay khu nghỉ dưỡng, họ thường quan tâm nhiều đến thương hiệu quản lý, bởi một khi đã biết được khách sạn đó do tập đoàn nào quản lý đồng nghĩa với việc họ sẽ nắm được tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ của khách sạn đó.

Đặc biệt, khách quốc tế có xu hướng vừa nghỉ dưỡng vừa khám phá, mỗi lần đi du lịch, họ sẽ muốn đến một khách sạn khác nhau nhưng chưa thể biết được chất lượng dịch vụ của khách sạn đó như thế nào, do đó họ sẽ dựa trên danh tiếng thương hiệu để đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn.

Dưới thương hiệu quản lý nước ngoài, các khách hàng đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng cũng có thể yên tâm hơn nhiều bởi thương hiệu quốc tế sẽ đảm bảo công suất phòng được khai thác tối đa và doanh thu cao hơn hẳn.

