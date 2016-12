Sức mua bắt đầu tăng mạnh

Làm ông già Noel, kiếm tiền triệu Dáng vẻ tất bật, mồ hôi nhễ nhại, Hoàng Tuấn - sinh viên Trường ĐH Kiến trúc (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) - cho biết suốt cả tuần nay tối nào cũng đi phát quà Noel tới tận 10g tối. Di chuyển khắp thành phố trên chiếc xe Dream cũ với cái bao tải đựng hàng chục món quà to nhỏ, nhưng với mức thu nhập lên tới vài trăm nghìn mỗi ngày, thậm chí riêng hai tối 23 và 24-12 có thể mang về tiền triệu, nên Tuấn nhận chuyển hết các đơn hàng sát ngày Noel để được thù lao cao hơn. “Mình bắt đầu đi tặng quà từ trước ngày 20, nhưng cao điểm nhất là các tối 23, 24-12, đi chuyển quà tới gần 12g đêm mới xong. Mỗi ngày đi phát quà mình thu nhập 400.000 - 600.000 đồng, ngày cao điểm có thể lên tới trên 800.000 đồng” - Tuấn cho biết. Còn chị Lan, chủ một cửa hàng kinh doanh qua mạng các sản phẩm mẹ và bé tại Hà Đông, cho biết do nhiều gia đình muốn tặng quà vào đúng ngày Giáng sinh nên dù cửa hàng đã chuẩn bị đội ngũ ông già Noel lên tới trên 10 người vẫn không đáp ứng được, phải thuê thêm gần chục nhân công đi giao hàng. Trong khi đó, Đức Sơn - sinh viên Trường ĐH Sân khấu điện ảnh - lại cùng nhóm bạn nhận tổ chức chương trình lễ Noel cho các đơn vị, với mức giá mềm hơn so với các công ty tổ chức sự kiện từ vài trăm đến cả triệu đồng. Hơn tuần nay, nhóm của Sơn liên tục “chạy sô” do được nhiều cơ quan, trường học và các hộ gia đình tại chung cư thuê tổ chức chương trình. Để gia tăng dịch vụ và mở rộng khách hàng, thay vì chỉ có ba thành viên như mùa Giáng sinh năm trước, nhóm của Sơn năm nay còn phối hợp cùng một số bạn chuyên làm trang trí sân khấu bằng bóng bay nghệ thuật nhận tổ chức trọn gói. Giá mỗi chương trình cũng nhích lên, khoảng 4-5 triệu đồng. Riêng đêm 24-12, nhóm đã nhận liên tục 2 chương trình, từ 4g chiều đến 11g đêm với mức giá hơn 5 triệu đồng. “Làm liên tục hai chương trình, chúng em không kịp ăn uống gì nhưng rất hào hứng vì mang lại niềm vui cho các em nhỏ và thu nhập tốt hơn nên ai cũng cố gắng” - Sơn chia sẻ. NGỌC AN