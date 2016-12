Hàng Việt cho mùa tết

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị hàng tết gần như đã hoàn tất. Lượng hàng hóa dự kiến cung ứng ra thị trường được các DN chuẩn bị dồi dào và có phương án để tránh việc khan hàng, thiếu hàng... Cụ thể, lượng hàng hóa thiết yếu chuẩn bị cho mùa tết 2017 trên địa bàn tăng từ 15-20% so với kế hoạch và tăng 25-45% so với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị hàng hóa các DN chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho hai tháng trước và sau Tết Đinh Dậu 2017 là hơn 17.000 tỉ đồng, tăng 860 tỉ đồng (5,3%) so với dịp Tết Bính Thân 2016, trong đó giá trị hàng hóa nguồn hàng bình ổn thị trường gần 7.000 tỉ đồng. Nhiều mặt hàng chuẩn bị với sản lượng lớn, chi phối từ 35-52% nhu cầu thị trường như: thịt gia cầm, đường, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, thịt gia súc, dầu ăn, gạo... Ngoài ra, các DN bình ổn cũng sẽ phát triển thêm 200 điểm bán mới, nhằm mở rộng mạng lưới phân phối thực phẩm sạch, thực phẩm đảm bảo an toàn đến tay mọi người dân với giá cả ổn định, đồng thời tăng cường thực hiện bán hàng lưu động với khoảng 120 chuyến/tháng.